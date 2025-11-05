ANSES actualizó los haberes y montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones este noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones durante noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones durante noviembre.
El incremento es del 2,1%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, tal como lo establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
El ajuste, determinado por la evolución de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), impacta de forma directa en todas las prestaciones del organismo, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los haberes.
De acuerdo con lo informado por ANSES, los haberes previsionales presentan un aumento generalizado. La jubilación mínima se ubica en $333.150,64, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.241.568,43. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $266.520,51, y las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $233.205,45.
Además, los jubilados y pensionados con ingresos inferiores a $403.150,64 recibirán un bono previsional de $70.000, que eleva los haberes a los siguientes valores finales:
Jubilación mínima: $403.150,64
PUAM: $336.520,51
Pensión No Contributiva: $303.205,45
En paralelo, las asignaciones familiares y universales también se actualizan. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $119.714,29, y la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, a $389.808,61.
Los valores de las Asignaciones Familiares por Hijo varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
IGF hasta $891.041: $59.847,76
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
En cuanto a otras prestaciones, los montos quedan de la siguiente manera:
Asignación por Embarazo: $119.714,29
Asignación por Cónyuge: $14.512,40 (IGF hasta $4.718.516)
Asignación por Nacimiento: $69.760,97
Adopción: $417.149,79
Matrimonio: $104.461,79
El organismo confirmó las fechas de cobro oficiales para todas las prestaciones, ordenadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones: del 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)
Todas las terminaciones: del 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones: del 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre