Pensiones No Contributivas: quiénes cobran en noviembre, cuánto se paga y qué pasa con las restituciones

Anses publicó el calendario de pago de las pensiones no contributivas de noviembre, con aumento, bono extra y restitución de beneficios suspendidos.

El bono de $70.000 acompaña el aumento del 2,08% dispuesto para las prestaciones de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a noviembre de 2025, junto con los nuevos montos actualizados. Además, este mes incluye un incremento del 2,08% y el bono de $70.000.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó la restitución de las PNC suspendidas mediante la Resolución 12621/2025, aunque el detalle de los beneficiarios aún no fue publicado en el Boletín Oficial. La medida llega tras fallos judiciales que ordenaron la devolución de los haberes a nivel nacional.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre Beneficiarios de pensiones no contributivas podrán consultar sus pagos desde el 10 de noviembre en Mi Anses. Fechas de pago y nuevos montos de las Pensiones No Contributivas en noviembre Según lo publicado por Mi ANSES, los titulares de Pensiones No Contributivas podrán consultar sus liquidaciones desde el 10 de noviembre, accediendo al portal con la Clave de la Seguridad Social. Los pagos se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9 Además, el 10 de noviembre se acreditarán las asignaciones familiares de los titulares de PNC, a diferencia del resto de los beneficiarios del SUAF, que cobran en fechas distintas.

Con el incremento del 2,08% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los nuevos valores son: $233.159,77 para las pensiones por discapacidad o vejez, que con el bono totalizan $303.159,77. En tanto, las PNC para madres de siete hijos equivalen a la jubilación mínima, de $333.085,39, alcanzando $403.085,39 con el bono incluido.