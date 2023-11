Algunas empresas adelantaron el pago del aguinaldo porque no podían utilizar los pesos

Por las dificultades para acceder a dólares y para evitar quedarse con pesos, algunas empresas, en especial las importadoras o las que tienen proveedores que importan insumos, adelantaron el pago del aguinaldo a sus trabajadores en noviembre. También hubo otras que tomaron la decisión como un modo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, para que los empleados pudieran realizar con antelación las compras de Fin de Año.

Mientras muchos mendocinos están contando los días para cobrar la mitad del sueldo anual complementario, algunos ya recibieron esa suma. Este fue el caso de Sebastián, quien trabaja en una empresa multinacional y le depositaron el medio aguinaldo el 10 de noviembre; aunque aclaró que le adelantaron el equivalente a cinco meses. Se debe tener en cuenta que, para el pago, se toma como referencia la mejor remuneración de los seis meses anteriores (o lo que corresponde al tiempo trabajado en el caso de que el empleado haya ingresado recientemente a la empresa).

Desde una empresa local del sector productivo comentaron que, efectivamente, el pago del SAC se concretó con el salario de noviembre, como un modo de ayudar al personal, ya que los aumentos no han alcanzado a acompañar la inflación. De esta manera, se les dio a los colaboradores la posibilidad de adelantar la compra de mercadería y los regalos navideños, ya que los precios suelen subir en diciembre.

Cuándo se cobra el aguinaldo

Desde otra compañía, de la agroindustria, detallaron que analizaron la posibilidad de pagar el medio aguinaldo en noviembre. Esto, porque si bien no son importadores directos, sus proveedores sí lo son y, por las dificultades para acceder a divisas, no estaban pudiendo concretar los pagos al exterior y no querían quedarse con los pesos. Sin embargo, finalmente pudieron canalizar este monto y se quedaron sin efectivo para adelantar el SAC, por lo que descartaron esta medida.

Una empresa mendocina con 20 años en el mercado tomó la misma decisión “para acompañar a nuestra gente de cerca”. Detallaron que habían anticipado que la inflación sería más alta que la paritaria y por eso adelantaron el 50% del aguinaldo a los empleados.

Es que, si bien los gremios de mayor peso apuntan a cerrar el año con aumentos por encima de la suba general de precios, el IPC ha tenido una variación acumulada hasta octubre del 120%. Pero una consulta realizada por Gestión Consultores arrojó que, en promedio, las compañías otorgaron aumentos acumulados al mismo mes del 94% (y esperan cerrar 2023 con una suba salarial del 144%).

Si bien no se trató de una medida generalizada, la directora de Gestión Consultores, Paula Pia Ariet, comentó que hubo varias organizaciones que decidieron adelantar los aguinaldos, porque en octubre y noviembre no se podían comprar insumos y se quedaban con efectivo que sabían que iba a perder valor. Se debe recordar que en los días previos a las PASO presidenciales no había entregas de mercadería o, en el caso de tratarse de clientes habituales, se enviaba el producto, pero sin precio.

Otra consecuencia que tuvieron en el mercado de trabajo, en los últimos meses, la incertidumbre asociada a las elecciones y la escasez de dólares en Argentina fue que algunas industrias, al no contar con insumos para sostener la producción -ya sea porque son importados o porque no sabían a qué valor tenían que pagarlos-, se vieron obligadas a frenar la actividad, restringir las horas extras, adelantar vacaciones e, incluso, rescindir contratos.

Cuándo debe pagarse

La ley establece que el sueldo anual complementario se debe pagar en dos cuotas -por eso se habla de medio aguinaldo- el 30 de junio y el 18 de diciembre. Pero también contempla la posibilidad de que el pago se concrete en los siguientes cuatro días hábiles. Como en 2023 el 18 de diciembre es lunes, los trabajadores podrían recibir este monto hasta el viernes 22.

De ahí que las empresas que adelantaron el pago, en particular aquellas que cancelaron el monto en setiembre u octubre, en algunos casos hayan pedido autorización a sus empleados para hacerlo con tanta antelación.

El SAC constituye el 50% de la mejor remuneración del semestre anterior, pero sólo se toman aquellos ítems que son remunerativos, como el pago de horas extras. En cambio, si un mes se cobró un retroactivo que elevó la suma total, para el cálculo se prorratea en los meses en que se debió cobrar y ese es el valor del salario de ese mes que se considera para determinar el del ingreso más elevado.

Salarios y obsequios

Sin duda, el 2023 ha sido un año particular y la devaluación del 20% posterior a las PASO hizo que el panorama económico se modificara considerablemente. De hecho, muchas empresas debieron revisar su esquema de incrementos salariales para el segundo semestre, aunque varias optaron por mantenerlo cuando el Gobierno nacional estableció el pago de un bono de $60 mil para los trabajadores privados y públicos, que se debía pagar en dos cuotas. Es decir, tomaron esta suma no remunerativa como un alivio para el bolsillo de sus colaboradores.

Otra manera de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por parte de las empresas, es entregar un presente de Fin de Año. En especial, cuando se trata de un regalo de consumo, como un voucher de compras. Otro relevamiento realizado también por Gestión Consultores reveló que el 75% de las empresas consultadas en todo el país optan por este tipo de obsequios.

La encuesta arrojó que el 85% de las compañías dan regalos a sus colaboradores para cerrar el año. Si bien los porcentajes varían según el tamaño de la organización, la diferencia no es tan marcada, ya que otorgan obsequios el 86% de las empresas grandes y medianas, el 85% de las pymes y el 78% de las micropymes.