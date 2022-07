Alejandro Vigil pidió a la clase política por la situación del país: “Alberto, poné…”

Alejandro Vigil, uno de los enólogos más reconocidos de Argentina, se hizo eco de la crítica situación del país y a través de sus redes sociales hizo un enfático pedido a la clase política en la mañana de este viernes.

Con un perfil muy activo en la redes, donde siempre responde a sus seguidores sobre sus vinos y muestra su actividad en las bodegas, las fincas o sus restaurantes, el presidente de Wine of Argentina compartió con sus más de 34 mil seguidores en Twitter un especial reclamo para Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y Javier Milei.

“Por favor pido respetuoso silencio de Macri y Cristina. Alberto, poné lo que hay que poner. Milei, dejá de prender fuego que adentro estamos nosotros”, escribió en la red social del pajarito el enólogo de Catena Zapata y El Enemigo. Y para cerrar su mensaje, reclamó: “¡Dejen de joder!”.

Alejandro Vigil se expresó en Twitter. - Captura

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el mensaje generó rápida repercusión entre sus seguidores. “Lo que hizo y lo que no hizo, ni hará. ¿Pero le reclamas a la oposición que no diga nada?”, respondió un usuario. A lo que Vigil respondió dejando bien en claro su descontento con la clase política del país. “¿La oposición? ¿Quiénes serían? Mirá, mientras ahí rifan nuestra vida con nuestra plata, nosotros discutimos. Para mí es un conjunto infinito de hdp -sic- los que llamamos oficialistas y oposición”.

Alejandro Vigil reclamó a la clase política en Twitter. - Captura

Y profundizando sobre su pedido, aclaró que lo que pretende es un país “de serios”, “sin negocios corruptos, donde la inversión sea real y los impuestos equitativos. Donde se premie a quien crea puestos de trabajo seguir adelante y la Justicia actúe libremente. Donde la política reduzca los gastos y los subsidios vayan donde tiene que ir”.

En otro de los intercambios con sus seguidores también advirtió: “Si no nos ponemos serios, estamos muy jodidos”. Y también pidió unidad de los representantes de todos los partidos: “Necesitamos que de una vez por todas piensen en el conjunto”.