Un argentino que brilla en la Premier League es buscado por el Barcelona

El jugador argentino que actualmente milita en un club de la primera división inglesa, es seguido de cerca por el conjunto culé.

El futbolista argentino que busca el Fútbol Club Barcelona es Marcos Senesi. El defensor viene de una muy buena temporada con el Bournemouth inglés. El jugador quedaría libre y el equipo español no ve con malos ojos su llegada tras la baja de Ronald Araújo.

Además, el defensor ex San Lorenzo llegaría para suplir las ausencias del defensor uruguayo y Andreas Christensen, dos zagueros que alternaban titularidad y suplencia en el conjunto blaugrana. El argentino tuvo una destacada temporada en Inglaterra y, además, es seguido por otros gigantes europeos.

image Marcos Senesi es pretendido por el gigante español. Gentileza El Barcelona ¿De los Argentinos? El equipo donde brilló alguna vez Lionel Andrés Messi sigue de cerca a Senesi, pero además buscaría contar con otros dos futbolistas nacionales que son protagonistas en sus equipos y que podrían sumar a la zaga central del conjunto catalán. Los apuntados son Nicolás Otamendi y Juan Foyth, ambos campeones del mundo.

Nicolás Otamendi es capitán del Benfica y titular indiscutido en el equipo portugués, donde su contrato vence en junio de 2026. Por otro lado, Juan Foyth es referente y capitán del Villarreal, por lo que ya conoce la liga española. Sumados a Senesi, estos jugadores también podrían llegar al equipo dirigido por Flick.

image Los números de Marcos Senesi esta temporada El defensor argentino de 28 años, surgido de San Lorenzo y con pasado en el Feyenord holandés no llegaría al equipo de Joan Laporta mediante una transferencia, sino que arribaría a la liga española en condición de libre. La situación sorprende, ya que durante esta temporada disputó todos sus encuentros como titular y el Bournemouth no le ofreciera una extensión de contrato.