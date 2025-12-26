Género y Diversidad en Mendoza: más de 2.000 intervenciones y 40 % más asistencia en salud mental en 2025

Durante 2025, la Dirección de Género y Diversidad del Gobierno de Mendoza atendió un total de 2.056 casos vinculados a situaciones de violencia y diversidad , registrados a través del Registro Único de Casos (RUD) y la Ficha de Atención en Diversidad (FADI). La cifra muestra una variación respecto de 2024, cuando se contabilizaron 2.422 intervenciones, según datos oficiales del sistema SISPIS y la distribución territorial del abordaje en articulación con los municipios.

En el mismo período, 4.560 mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, principalmente de entre 25 y 40 años, recibieron asistencia en salud mental, lo que representa un incremento del 40 % en comparación con el año anterior.

Uno de los datos destacados del balance anual fue el aumento del 60 % en las transferencias económicas a los municipios durante el último trimestre de 2025, destinadas a fortalecer la atención a personas víctimas de violencia y a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Desde el organismo señalaron que este refuerzo presupuestario permitió consolidar dispositivos locales, agilizar las respuestas y mejorar el acceso a recursos de acompañamiento y contención.

Durante 2025, la Dirección de Género y Diversidad, en conjunto con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), consolidó la implementación de la Ley Micaela y la oferta formativa de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad. Más de 10.000 agentes públicos se inscribieron en las capacitaciones virtuales obligatorias, provenientes de áreas de educación, administración central, municipios y también del sector privado.

Del total de inscriptos, más del 70 % finalizó el cursado y obtuvo la certificación oficial, mientras que el resto continúa en proceso de aprobación.

Además, en el último trimestre del año se desarrollaron capacitaciones presenciales en Lavalle, Malargüe, Las Heras y Godoy Cruz, con la participación de alrededor de 200 agentes de los sectores de salud y fuerzas de seguridad. Las actividades incluyeron talleres, charlas y acciones comunitarias orientadas a promover la perspectiva de género en ámbitos operativos y territoriales.

La subdirectora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, destacó el trabajo interno realizado durante el año:

“No solo se buscó poner en valor al personal, sino reorganizar la planta funcional para mejorar la calidad del trabajo y los resultados. Esto permitió garantizar el compromiso de los distintos efectores con la problemática de la violencia de género que atraviesan mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. El gran desafío para 2026 es fortalecer las salidas territoriales con trabajadores sociales para acompañar a las víctimas”.

Desde la Dirección también subrayaron la importancia del trabajo coordinado con los gobiernos municipales para el diseño y la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad, la inclusión y la protección de derechos en todo el territorio provincial.

Escuela de Gobierno, Género y Diversidad

En materia de formación, la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad registró cerca de 9.600 inscripciones en su plataforma virtual durante 2025. Entre los cursos más elegidos por agentes de la administración pública se destacaron:

Educación Sexual Integral para la comunidad (27 %)

Adolescencias libres de violencia de género (19 %)

Comprendiendo la diversidad sexual (12 %)

Trata de personas con enfoque de género y derechos humanos (11 %)

Varones y masculinidades (9 %)

Violencia política (6 %)

Violencia obstétrica (5 %)

La plataforma, de acceso libre y gratuito, ofrece cursos cortos y autogestionados con certificación oficial del IPAP, facilitando la formación continua de agentes estatales y profesionales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas políticas “refuerzan el compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria” y anticiparon que en 2026 se ampliará la propuesta formativa para seguir avanzando en una administración pública inclusiva y comprometida con la erradicación de la violencia por motivos de género.