Navidad a puro deporte: qué partidos ver en vivo en Argentina

La jornada del 25 de diciembre tendrá acción de alto nivel con cinco juegos de la NBA y dos de la NFL, todos televisados en vivo.

Por Cristian Reta

La Navidad ya no es sinónimo de pausa para el deporte internacional. Muy por el contrario, el 25 de diciembre volverá a ser una fecha central para los fanáticos, con una programación dominada por la NBA y la NFL, dos ligas que han convertido esta jornada en un clásico televisivo a nivel mundial.

Por Nicolás Salas

En Argentina, los encuentros podrán verse en vivo a través de ESPN, Disney+ Plan Premium y Netflix, con horarios escalonados que permitirán seguir la acción durante gran parte del día y la noche.

NBA: una tradición que se mantiene desde 1947

La NBA juega en Navidad de manera ininterrumpida desde 1947, una costumbre que ya suma 78 años consecutivos. La edición 2025 no será la excepción y volverá a ofrecer cinco partidos, algo que ocurrirá por decimoctavo año seguido.

image

La jornada contará con cruces inéditos para esta fecha especial y con la presencia de varias de las principales figuras de la liga.

Partidos NBA del 25 de diciembre (hora argentina)

  • New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers – 14:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs – 16:30

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks – 19:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets – 22:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves – 00:30 (madrugada del 26)

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

Será la primera vez que se enfrenten en Navidad los siguientes cruces: Knicks vs. Cavaliers, Warriors vs. Mavericks y Nuggets vs. Timberwolves, lo que le agrega un atractivo especial a la cartelera.

Además, LeBron James buscará seguir ampliando sus registros históricos en esta fecha. El jugador de Los Angeles Lakers es el máximo anotador en partidos navideños, con 507 puntos en 19 juegos, y también ocupa el segundo lugar en asistencias (137) y robos (28) disputados un 25 de diciembre.

image

NFL: Netflix se suma a la Navidad deportiva

La NFL también tendrá protagonismo y contará con una particularidad: Netflix transmitirá en vivo los partidos, marcando una apuesta fuerte por los eventos deportivos en fechas especiales.

Partidos NFL del 25 de diciembre

  • Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers – 15:00

    Transmisión: Netflix

  • Baltimore Ravens vs. Houston Texans – 18:30

    Transmisión: Netflix

Ambos encuentros prometen captar la atención de una audiencia global en una jornada en la que el fútbol americano gana cada vez más espacio fuera de Estados Unidos.

image

¿Habrá fútbol durante la Navidad?

Mientras en la mayoría de los países occidentales la actividad futbolística se detiene, la pelota rodará en territorios donde el cristianismo no es la religión predominante. Durante el 25 de diciembre habrá partidos oficiales en países como Arabia Saudita, Argelia, Egipto e Israel, manteniendo la actividad en sus respectivas ligas.

