Rugby: Pampas fue sorprendido por un Yacaré suelto en Paraguay

Los Quinces de Yacaré, Peñarol y Tarucas fueron los ganadores en la jornada once del torneo continental de rugby para franquicias. La punta sigue siendo de Pampas y la escolta es Peñarol. Tercero marcha Dogos.

Fueron nueve los tries apoyados por el equipo que conduce Ivo Dugonjic, que aprovecharon la endeble defensa brasilera y las dos ocasiones en que Cobras jugó con un jugador menos.

Manuel Diana apoyó el primer try con el maul desde un line out, acción que se repitió en otras dos conquistas – el hooker Sebastián Pérez beneficiándose de ese aspecto del juego.

El primer tiempo terminó con el local ganando 31-9 gracias a los tries del centro Alfonso Perillo e Ignacio Facciolo, que se sumaron a los ya mencionados.

Perillo aportó su segundo try para abrir el marcador en el segundo tiempo, mientras que hubo también tries de los ingresados Joaquín Myszka, Manuel Cardoso Pinto y Santiago Álvarez.

Adrio Melo apoyó el primer try de los brasileros cuando el medioscrum Felipe Gonçalves rompió cerca de un ruck, pasó al centro Fernando Luna y éste en el contacto cedió al forward para que apoye cerca de los postes.

Que el perdedor haya terminado el partido con un try del hooker João Arraez en el minuto 79 habla del compromiso de un equipo que en este SRA PAX ha tenido un caminar complicado.

¿Lo tenían a Yacaré?

Si algo tuvo Yacare XV para ganar en casa en el Héroes de Curupayty fue coraje. Coraje para ir a un line a cinco minutos del final para poner suficiente aire en el marcador y darse el lujo de derrotar al líder del Súper Rugby Américas por 32-26 y subir del sexto al cuarto puesto con el triunfo.

Pampas no supo encontrar el camino para estirar su liderazgo y asegurar en esta onceava fecha su pasaje a semifinales con la lucha por los cuatro lugares calentándose.

Pampas comenzó sumando primero, poniéndose 10 cero antes del primer cuarto del partido, con un penal y una conversión de Estanislao Renthel.

El try lo apoyó el potente centro Justo Piccardo después de que el wing Santiago Pernas quedara a centímetros del try segundos antes.

La tarjeta amarilla al pilar Ignacio Bottazzini tuvo rápida respuesta del anfitrión que llegó al try al minuto, a los 23’, cuando el wing Juan Manuel González se benefició de un largo pase de Joaquín Lamas y un toque final de Julián Quetglas para apoyar en la punta izquierda.

Valentino di Capua y Renthel intercambiaron penales ante de que, sobre el fin del primer tiempo, el centro de Yacare apoye y convierta su try para darle la ventaja parcial al anfitrión por 15-13.

Rápidamente, Pampas se puso el frente con un tercer penal de Renthel, pero di Capua nuevamente acomodó el resultado y después de una gran corrida de González, el tercera línea Ariel Núñez levantó a su público con un buen try.

Cerca de la hora de juego, tras un ataque profundo de la visita, el referí internacional Damián Schneider sancionó un try penal para Pampas cuando un largo pase de el ex Yacare Ignacio Inchauspe fue interceptado con infracción por González, que además recibió una tarjeta amarilla.

A diez minutos del final, el ingresado Francisco Lusarreta recibió una tarjeta amarilla y, nuevamente, Yacare XV llegó al try que además aseguró el punto bonus ofensivo.

El octavo Santiago Ruiz se benefició de la corajuda decisión de ir al line en vez de intentar un penal accesible. La conversión de Lamas estiró a nueva la diferencia entre ambos equipos con siete minutos por jugar.

Aún así, Pampas buscó revertir el resultado y a uno del cierre, Renthel pateó un penal confiando en que al recibir la siguiente salida su equipo podría llegar al try y dar vuelta el resultado.

No pudo ser y mientras Yacare XV aseguró su primer triunfo ante la franquicia de Buenos Aires, la visita regresa a casa con un bonus defensivo.

Tarucas sorprendió a Selknam rugby

Fue triunfo, con bonus, para un necesitado Tarucas que se hizo fuerte en casa, y derrotó a Selknam 41 a 21.

Un partido entretenido y muy disputado terminó en merecido y necesario triunfo para Tarucas que en Atlético de Tucumán sumó cinco importantes puntos para subirse al quinto puesto de la tabla.

El campo pesado, después de una mañana de mucha lluvia en la ciudad de Tucumán, no evitó que dos equipos con mucho en juego, disputaran cada pelota, cada situación y aún así, se vieran situaciones de muy buen juego.

El primer tiempo terminó con una diferencia mínima del anfitrión por 17-14, la única diferencia un penal del pie aceitado de Nicolás Roger.

Fue justamente Roger el creador del primer try del partido a los siete minutos cuando encontró un hueco más que pequeño para romper la defensa. Encontró en apoyo el pilar Julián Martín que si bien tenía el campo libre para irse al try, prefirió asegurar y pasó al más veloz fullback Stefano Ferro para el vuelo al try.

La respuesta llegó seis minutos más tarde con el primero de dos tries chilenos en los 40 minutos iniciales con los forwards. Fue el segunda línea Bruno Sáez quien cayó con el balón al ingoal después de tres pick-and-gos a partir de un penal jugado en cinco yardas.

En la previa a un penal de Roger, y en situaciones distintas, se lesionaron dos jugadores claves en ambos equipos: el hooker y capitán de Tarucas Tomás Bartolini y el buen medioscrum chileno Marcelo Torrealba. Minutos después de lesionó también el capitán de Chile Martín Sigren.

Entre el minuto 30 y el 33 ambos equipos llegaron al try por distintos métodos. El local lo apoyó el ala Agustín Sarelli entranda en una carrera perfecta al pase de Roger.

Selknam apoyó a través del hooker Augusto Bohme después de line y maul a partir de un gran 50-22 del ingresado Benjamín Videla.

Los cuatro tries del primer tiempo fueron convertidos – dos Roger y dos Tomás Salas.

Hubo que esperar quince minutos del complemento para que Tarucas pueda convertir en puntos un dominio en el punto de encuentro y, sobre todo, el scrum.

El wing Mateo Pasquini recibió el balón sobre los 50 metros y llegó a un gran try, pisándole al último defensor y cayendo al ingoal con un hombre en la espalda.

El recién ingresado Agustín Toth dejó a Selknam con catorce jugadores por diez minutos y Tarucas optó por jugar un scrum en el penal a cinco metros. Fue try de Augusto Villanueva, pero gracias al empuje de los otros siete delanteros. La importancia de este try no es menor, fue el del punto bonus ofensivo.

Una segunda amarilla a Selknam – a Salvador Lues -abrió más oportunidades pero Tarucas no supo aprovechar la ventaja mientras tuvo dos jugadores de más.

Al ingresar Toth, recibió una amarilla el wing Pasquini y el penal en el que fue sancionado terminó en try de la visita. El wing Nicolás Garafulic saltó en el line y el maul terminó en try para dejar, después de la gran conversión de Salas y a diez minutos del cierre, tan solo 10 puntos de diferencia: 31-21.

Bautista Estefan le cortó la ilusión a Selknam al interceptar un balón después de algunos minutos de posesión del rival y se lanzó al try desde casi mitad de campo. Se acabaron ahí las chances de llegar al bonus ofensivo – de llegar a un cuarto try – y al defensivo por perder por siete o menos puntos.

Pare sellar el resultado, Roger aportó un penal con el último kick del partido.