Rugby. Los Pumitas no pudieron con Nueva Zelanda y esperan por Australia

Felipe Ledesma, capitán del equipo, compartió sus sensaciones del encuentro: “El partido fue de mucho aprendizaje para nosotros, tenemos mucho por mejorar, vamos a seguir empujando y nunca nos daremos por vencidos. Tenemos que mejorar mucho los penales que cometimos porque les dimos muchas oportunidades a Nueva Zelanda”.

Síntesis de rugby

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth)

Los Pumitas: 1. Juan Ignacio Rodríguez (Diego Correa), 2. Nicolás Cambiasso (Tadeo Ledesma) y 3. Gael Galván (Ignacio Orsetti); 4. Tomás Duclos (Jeremy Annand) y 5. Álvaro García; 6. Tomás Dande 7. Pampa Storey y 8. Agustín García (Franco Benítez); 9. Félix Corleto (Valentino Reggiardo) y 10. Ramón Fernández; 11. Martiniano Arrieta, 12. Felipe Ledesma (Capitán), 13. Valentín Maldonado (Pedro Coll), 14. Juan Carreras y 15. Sebastián Dubuc (Pascal Senillosa).

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Carlos Mohapp y Galo Álvarez Quiñones.

Nueva Zelanda: 1. Sika Pole, 2. Eli Oudenryn y 3. Riley Tofilau; 4. Xavier Treacy y 5. Josh Tengblad; 6. Finn McLeod, 7. Caleb Woodley y 8. Mosese Bason (Capitán); 9. Charlie Sinton y 10. Will Cole; 11. David Lewai, 12. Tayne Harvey, 13. Cooper Roberts, 14. Maloni Kunawave y 15. Stanley Solomon.

Entrenador: Milton Haig

Primer tiempo: 9m, try de Maloni Kunawave convertido por Will Cole (NZ); 12m, try de Martiniano Arrieta convertido por él mismo (ARG); 16m, try de Mosese Bason convertido por Will Cole (NZ); 22m, try de Josh Tengblad convertido por Will Cole (NZ); 27m, try de Mosese Bason convertido por Will Cole (NZ); 30m, try de Maloni Kunawave (NZ); 35m, try de Nicolás Cambiasso convertido por Martiniano Arrieta (ARG); 38m, try de Caleb Woodley convertido por Will Cole (NZ); 40m, try de Eli Oudenryn convertido por Will Cole (NZ)

Resultado parcial: Los Pumitas 14 vs Nueva Zelanda 47

Segundo tiempo: 49m, try de Juan Ignacio Carreras convertido por Martiniano Arrieta (ARG); 63m, try de Tamiano Ahloo convertido por Will Cole (NZ); 65m, try de David Lewai convertido por Will Cole (NZ); 72m, try de David Lewai convertido por Rico Simpson (NZ); 75m, try de Taniela Maisiri convertido por Rico Simpson (NZ).

Resultado final: Los Pumitas 21 vs Nueva Zelanda 75

Árbitro: George Myers (Australia)