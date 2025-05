Rugby: En el torneo continental de franquicias, el XV de Pampas es el único puntero

Pampas quebró el ingoal por primera vez en el partido. En el décimo minuto el medioscrum Eliseo Morales aportó un line gracias a un notable kick desde su campo que cayó dentro de los 22 metros rivales. Desde allí, el lanzamiento de line y maul le permitió a Nicolás Damorín sumar de a cinco puntos.

Juan Cruz Pérez Rachel recibió la primera tarjeta amarilla de Pampas y Tarucas aprovechó la ventaja numérica y llegó al try gracias a la buena acción individual de su medioscrum Simón Benítez Cruz que tras pescar una pelota, atacó con el pie e incomodó a Alfonso Latorre que no pudo controlar el balón. Ante esa situación, se benefició Santiago Aguilar que apoyó el try sobre la media hora de juego.

Tres minutos después, el pilar Tomás Rapetti dejó momentáneamente a Pampas con trece jugadores, pero cuando fueron catorce, Jerónimo Solveyra pisó para adentro sobre la banda izquierda y se fue al segundo try de su equipo.

Sobre el cierre, Roger aportó un nuevo penal y Tarucas se fue al descanso liderando, merecidamente, por 14-12.

El segundo tiempo comenzó con un intercambio de penales entre los aperturas Roger y Estanislao Renthel para Pampas, llegando al primer try del complemento el anfitrión a través de Juan Penoucos, mostrando efectividad en el maul de line.

El partido se terminó de definir en los últimos quince minutos cuando Tarucas no pudo soportar la presión de un anfitrión hambriento. Con un jugador más, por la tarjeta amarilla a Agustín Zanelli, llegó al try penal por infracción en un scrum, acción que le valió una segunda tarjeta amarilla a la visita, siendo sancionado el ingresado pilar Juan Lautaro Martín.

Si bien sobre el cierre Stefano Ferro consiguió apoyar un try debajo de los postes muy buscado por su equipo, Tarucas regresa a Tucumán con las manos vacías y la necesidad imperiosa de sumar puntos en las próximas fechas para tener esperanzas de clasificar a semifinales.

Cuando todo parecía finalizado, hubo una más y desde la salida, Pampas quiso volver a estirar la ventaja. Un soberbio kick de Ignacio Inchauspe terminó en los brazos de Alfonso Latorre, que tras ganar en el aire, apoyó el último try sobre los 82 minutos. Desde la bandera, Francisco Quinn determinó el 39-22 final.

Ganó Peñarol en Santiago

Al acercarse las etapas de definiciones y cuando los puntos empiezan a contar, el bi-campeón Peñarol Rugby mantuvo su predominio histórico sobre Selknam y le ganó 22-17 .

Con 27 puntos en ocho partidos, está segundo en la tabla dos puntos detrás de Pampas y dos y tres por encima de Dogos XV y Selknam respectivamente.

El try del wing izquierdo Ignacio Facciolo a dos minutos del cierre, tras un gran ataque del ingresado Santiago Álvarez destrabó un partido que parecía encaminado a un justo empate, a partir de lo hecho por ambos equipos.

El primer tiempo tuvo en los delanteros de ambos equipos a los protagonistas del juego, con el line y maul responsables de los tries del experimentado pilar Mateo Sanguinetti para Peñarol Rugby al séptimo minuto, y el tercera línea Raimundo Martínez, cinco minutos más tarde, sumando de a cinco.

Las conversiones de del apertura Felipe Etcheverry y el fullback Tomás Salas empataron parcialmente el partido hasta que Etcheverry convirtió el try de Felipe Aliaga apoyado después de un ataque de los delanteros cerca de la línea de try.

La conversión y un penal a dos del descanso pusieron a Peñarol Rugby al frente por 17-7.

El segundo tiempo mostró un Peñarol buscando estirar el resultado durante el comienzo, pero no Martínez volvió al try cerca de la hora de juego, en un movimiento preciso desde el line para irse cerca de los postes.

A siete del final, Salas acertó un penal y el partido encaraba los últimos minutos empatado hasta que el ‘Colorado’ Facciolo aprovechó el buen trabajo de Álvarez para definir el partido.

Dogos rugby mordió en San Pablo

Apoyando doce tries y con un juego de ataque favorecido por las falencias defensivas del anfitrión, Dogos XV viajó a Jacarei y derrotó a Cobras Brasil Rugby 74 a 15, sumando cinco puntos de importancia en esta instancia del torneo.

El buen juego de manos de los backs abrió el camino al try, siendo el wing derecho Mateo Soler el primero en sumar de a cinco al séptimo minuto.

Pronto, el apertura local Thiago Oviedo descontó para el anfitrión filtrándose en velocidad para irse cerca de los postes.

Las equivalencias se terminaron con el try del hooker Leonel Oviedo a los 20 minutos, cuando comenzó la andana de tries del equipo de Córdoba.

Luego llegaron el segundo try de Oviedo y el del medioscrum Juan Lovell sobre el cierre del primer tiempo para asegurar el bonus ofensivo e irse al descanso liderando 29-10 tras un anterior penal de João Amaral.

El segundo tiempo tuvo tries de Soler, nuevamente, Juan Bautista Baronio, autor de quince puntos, dos de Lautaro Cipriani, Juan Cruz Caballero, el capitán Valentín Cabral y Felipe Cabral.

Este último try fue convertido por la leyenda del seven argentino Gastón Revol que, al ingresar al minuto 54, hizo su debut en el Súper Rugby Américas PAX.