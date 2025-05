Rugby: Los Pumitas no pudieron con Sudáfrica en su debut

Aunque, luego, Haashim Pead aprovechó una gran combinación entre los backs para conseguir el primer try del cotejo. Los Pumitas no tardaron en responder, y tras una gran jugada colectiva, fue Pascal Senillosa quién selló la primera conquista del seleccionado nacional. Pero los sudafricanos continuaron siendo verticales y por eso lograron el según try gracias a la acción de los forwards que culminó por la punta derecha Demitre Erasmus.

Sobre el ocaso de la primera etapa, Bautista Lescano acertaba la segunda conquista de Argentina, pero tras la revisión en el TMO, Todd Petrie indicó que el back realizó un knock on al quitarle la ovalada a Gilermo Mentoe y anuló la acción. Aunque el wing tuvo su revancha, y a los 36 minutos, dejó su huella en el marcador para colocar arriba a los de Fernández Miranda.

En el complemento, Los Pumitas comenzaron de gran manera gracias al aporte ofensivo de Felipe Ledesma. Luego de una gran jugada entre los backs, el capitán decretó el 25-15 parcial a favor de Argentina. Sin embargo, los Baby Boks no tardaron en responder: aprovechando la acumulación de infracciones, los locales lograron pasar al frente con los tries de Haashim Pead y Riley Norton.

A partir de allí, Sudáfrica tomó las riendas del cotejo y atacó de manera constante a Los Pumitas, que sufrieron una nueva conquista por intermedio de Gino Cupido.

Las acciones se emparejaron, pero la selección nacional no pudo modificar el resultado. Sudáfrica aguante cada uno de los embates del conjunto albiceleste y mantuvo la ventaja en el score.

SUDÁFRICA: 1. Oliver Reid, 2. Sethu Mnebelele, 3. Simphiwe Ngobese, 4. Riley Norton (C), 5. JJ Theron, 6. Thando Biyela, 7. Matt Romao, 8. Wandile Mlaba, 9. Haashim Pead, 10. Kyle Smth, 11. Gino Cupido, 12. Albie Bester, 13. Demitre Erasmus, 14. Cheswill Jooste, 15. Gilermo Mentoe.

Ingresaron: Juandré Schoman, Ranon Fouché, JD Erasmus, Morné Venter, Batho Hlekani, Ceano Everson, Vusi Moyo y JC Mars.

Entrenador: Kevin Foote.

PUMITAS: 1. Juan Ignacio Rodríguez, 2. Tadeo Ledesma Arocena, 3. Gael Galván, 4. Alejandro Barrios, 5. Tomás Duclos, 6. Santiago Neyra, 7. Tomás Dande, 8. Agustín García Campos, 9. Jerónimo Llorens, 10. Rafael Benedit, 11. Aquiles Vieyra, 12. Felipe Ledesma, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, 15. Pascal Senillosa.

Ingresaron: Jerónimo Otaño, Diego Correa, Valentín Vicente Vidal, Jeremy Annand, Pampa Storey, Jerónimo Sorondo, Félix Corleto y Ramón Fernández Miranda.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Penal de Kyle Smith (S), 11’ Penal de Rafael Benedit (P), 15’ Try de Haashim Pead convertido por Kyle Smith (S), 18’ Try de Pascal Senillosa convertido por Rafael Benedit (P), 24’ Try de Demitre Erasmus (S), 27’ Penal de Rafael Benedit (P), Try de Bautista Lescano convertido por Rafael Benedit (P).

Resultado parcial: Sudáfrica 15 – 20 Pumitas.

Puntos en el segundo tiempo: 41’ Try de Felipe Ledesma (P), 47’ Try de Haashim Pead convertido por Kyle Smith (S), 51’ 47’ Try de Riley Norton convertido por Kyle Smith (S), 60’ Try de Gino Cupido convertido por Kyle Smith (S).

Árbitro: Todd Petrie.

Empate entre los Blacks y los Wallbies

Los Juniors Wallabies empataron 29-29 ante Los Baby Blacks en el debut del Rugby Championship M20 en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth

El primer tiempo empezó muy favorable al seleccionado neozelandés y en los primeros cinco minutos maniató a los australianos, que no pudieron tocar la pelota. Es así que llegó la primera conquista del encuentro con el try de Harlyn Saunoa. Pero de a poco los Juniors Wallabies lograron hacerse de la pelota y dominar el contacto. Antes de los diez pudo igualar las acciones 5-5 mediante Liam Grover.

Luego el partido se tornó parejo en el que ninguno podía terminar de romper la defensa rival, aunque en los últimos minutos Sid Harvey encontró espacios para facturar y luego armó la personal para el doblete de Grover. Mientras que Stanley Solomon descontó para Nueva Zelanda e irse al descanso 10-17 abajo.

En el complemento los Baby Blacks ingresaron de mejor manera y ante la ventaja numérica, tras una amarilla a Joey Fowler, lograron lastimar a los australianos con un doblete del wing Maloni Kunawave. Luego a los Junior Wallabies les costó volver a meterse en partido y a los 60 minutos sufrieron un try penal en contra y la amonestación a Joe Mangelsdorf.

A pesar de estar con un hombre de menos, los juveniles australianos pudieron descontar mediante el primera línea ingresado Lipina Ata, pero casi de inmediato recibió otra tarjeta amarilla que complicó el desempeño del juego. Ya en los minutos finales, Australia tuvo oportunidades para igualar el duelo y en la última jugada Beau Morrison llegó al ingoal mientras que Sid Harvey metió la conversión para igual el duelo 29-29.