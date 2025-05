Rugby: Liceo sigue liderando en el torneo Regional

La cuarta fecha del torneo Regional de rugby se disputó en forma completa y Liceo es el único puntero de la competencia. La escolta es Banco Mendoza, tercero marcha Los Tordos y cierra el podio de los Top 4: Marista RC..

¿Qué viene en el rugby local? Este sábado se jugará la quinta fecha con los siguientes juegos: Mendoza vs. Los Tordos; Liceo vs. Peumayén; Universitario vs. UN San Juan; Marista vs. Teqüe y Banco Mendoza vs. San Juan RC.

Las posiciones Así marchan: 1º Liceo 18 unidades; 2º CPBM 14; 3º Los Tordos 11; 4º Marista 10 (dif 37) , 5º Mendoza 10 (dif 32); 6º UN San Juan, 9, (dif -25); 7º Teqüe 9, (dif -59); 8ª San Juan RC, 6; 9º Peumayén, 5; y 10º Universitario, 4 unidades.

El líder e invicto del torneo, Liceo RC, venció a San Juan Rugby por 32 a 17 y sumó bonus ofensivo por diferencia de 3 tries. Los tantos del vencedor fueron por tries de Agustín Correa Llano (2), Estanislao Correa Llano, Tomás Videla y Santiago Videau. Más 2 conversiones y un penal de Tomás Videla. En tanto que el Piuquén sumó con try de Franco Uñates y try penal, más una conversión y un penal de Estiliano Battezzati.

Banco Mendoza continúa con una buena racha, en su visita a Universitario se trajo una gran victoria con bonus por 45 a 25. Los Tantos del equipo de Chacras fueron por los tries de Valentín Caprioli (3), Facundo Consorte (2) y Santiago Videla, más 5 conversiones y un penal de Facundo Consorte. El Verde sumó con el tries de Lucas Caliri, Danilo Román y Felipe Román, más 2 conversiones y 2 penales de Agustín Tejero. En Luján de Cuyo jugaron Peumayén y Mendoza, victoria de los Conejos por un sólido 46 a 3. Los Tantos del Conejo fueron por tries de Ignacio Lucero (3), Lorenzo Pasnatti, Juan Pablo Chalabe, Santiago Tapia y Ernesto Giudice, más 4 conversiones y un penal de Tomás Canedo. Los Toros de Luján por su parte sumaron con un penal de Santiago Spinelli. Marista no pudo con Universitario de San Juan y cayó ante la Universidad por 34-21. Los tantos del Cura fueron por los tries de Tobías Filizzola, Álvaro Llaver y Lucca Filizzola, más 1 conversión de Lisandro Sosa, otra de Francisco Frúgoli y una de Tobías Filizzola. Universitario, (ex UNSJ), sumó con el tries de Francisco Marcucci, Fernando Graffigna, Gerónimo Pastore y Gerónimo Arabel, más 4 conversiones y 2 penales de Gerónimo Arabel. En General Ortega se midieron Teqüe y Los Tordos. Triunfo contundente del Azulgrana por 64 a 10. Los Pajaritos anotaron así: tries de D'Angelo (3), Armut 1, Ambrosi 1, Bertranau 1, Placeres 1, Orrico 1 y Filice 1. Más 8 conversiones y un penal de Serpa. La T Azul marcó dos try y los hicieron Francisco Vega y Franco Falaschi. Regional Cuyano: Copa Plata Por otra parte se disputo la cuarta fecha del Regional de ascenso los resultados fueron donde el líder indiscutido es Huazihul. El Clásico sanrafaelino terminó con este score: Belgrano 3, San Jorge 29. En San Juan Huazihul 33, Jockey 13 y en la zona Este de Mendoza: Rivadavia 25, Banco 28 y Tacurú 48, Alfiles 27. Las posiciones están: 1º Huazihul 20 puntos; 2º Tacurú 13; 3º Banco 12; 4º San Jorge, 11; 5º Jockey 10; 6º Alfiles 9; 7º Rivadavia, 2 y 8º Belgrano, 0. Próxima fecha Este sábado jugarán: Tacurú vs. Rivadavia; Banco vs. Belgrano; San Jorge vs. Jockey y Alfiles vs. Huazihul.