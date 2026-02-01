1 de febrero de 2026 - 18:30

Nico Paz falló su tercer penal consecutivo y tuvo una increíble reacción

En el encuentro ante Atalanta por la Serie A, el joven argentino Nicolás Paz no pudo convertir y, por ello, su equipo no logró llevarse los tres puntos.

Nicolás Paz rompió en llanto tras fallar su penal.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el tiempo agregado, y luego de la revisión del VAR, el árbitro Luca Pairetto sancionó penal por una mano de Giorgio Scalvini. Allí apareció Marco Carnesecchi, que se lució bajo los tres palos y desvió al córner el disparo de Nico Paz, transformándose en la gran figura de Atalanta. Los penales anteriores los había fallado ante Lecce y Lazio.

Parece ser inminente la vuelta del 9 rosarino a Italia.

Mauro Icardi es perseguido por dos gigantes de la Serie A

Por Redacción Deportes
crece la preocupacion en afa y clubes del ascenso por la televisacion del futbol

Crece la preocupación en AFA y clubes del ascenso por la televisación del fútbol

Por Emanuel Cenci

El argentino, inconsolable, se lamentó profundamente por no haberle podido dar la victoria al equipo de Cesc Fàbregas. Que el volante ofensivo, nacido en España, haya errado desde los doce pasos no dice nada sobre su rendimiento es un verdadero destello de fútbol en el mediocampo del conjunto italiano, uno de sus goleadores y un jugador diferente, seguido de cerca por varios gigantes europeos.

El argentino no pudo darle la victoria al COMO.

El equipo de Nicolás Paz

El conjunto del 10 argentino marcha sexto en la Serie A, en zona de clasificación a la Europa League. Luego del empate ante Atalanta, aún mantiene la chance de poder meterse “por la ventana” en la próxima Champions League. Nicolás Paz y Máximo Perrone, que le aportan dinámica, buen manejo de balón y llegada al área, son piezas clave en el funcionamiento colectivo del conjunto lombardo.

Más allá del penal fallado en el último encuentro, Nicolás Paz viene teniendo una temporada destacada, con 8 goles y 6 asistencias en el torneo, números que reflejan su peso ofensivo y su regularidad. El volante ofensivo es uno de los máximos anotadores del equipo y un futbolista determinante en tres cuartos de cancha, al punto de que su rendimiento ya despertó el interés de la opción de recompra del Real Madrid o un posible pase al Inter de Milán. Su talento y personalidad lo confirman como un jugador diferente dentro de esta Serie A.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE NICO PAZ PARA QUE EL COMO SE META EN PUESTOS DE COPAS | Lecce 0-3 Como | RESUMEN

¿Cuti Romero, Lautaro Martínez o Franco Mastantuono?

El destino del ex Real Madrid parece estar nuevamente ligado al club merengue, donde podría compartir plantel con Franco Mastantuono. Sin embargo, el Inter de Milán también aparece en escena con la intención de quedarse con los servicios del futbolista, ya que sería un recambio ideal para el Neroazzurro. Además, el jugador ya conoce la Serie A y podría desempeñarse por detrás del Toro, Lautaro Martínez.

Por último, el club que ya presentó una oferta formal por el jugador del Como fue el Tottenham Hotspur, con una cifra cercana a los 40 millones de euros, que fue desestimada por la institución italiana. De haberse concretado, habría compartido entrenamientos con el defensor campeón del mundo, Cristian “Cuti” Romero. De todos modos, no se descarta que el conjunto de la Premier League vuelva a la carga con una propuesta mejorada para intentar cerrar el traspaso.

De muy buena temporada, el volante ofensivo podría retornar al Merengue.

