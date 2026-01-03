3 de enero de 2026 - 18:47

Lucas Alario de goleador a no ser tenido en cuenta por Estudiantes

El delantero que convirtió el doblete a Racing en la final del Trofeo campeones, Lucas Alario, fue notificado que no tendrá lugar en Estudiantes en 2026.

El delantero argentino le dio el título al conjunto de La Plata.

Sin dudas, Estudiantes ganó su último trofeo contra Platense siendo un claro vencedor, pero en el campeonato anterior, donde el Pincha le ganó a la Academia, el protagonista fue Lucas Alario, que se lució con dos goles para que el León, además de clasificar a la Libertadores, gritara campeón.

Eduardo Domínguez le comentó al delantero que, pese a que le queda tiempo vigente en su contrato, no será tenido en cuenta y, por ello, el ex River tendrá que buscarse club para tener rodaje en su carrera. Aparecen algunos clubes sudamericanos interesados en contratar los servicios del atacante de 33 años.

El delantero tuvo pasos por Europa y Brasil, antes de volver al Fútbol argentino.

De héroe a relegado por Estudiantes

En la final contra Racing convirtió dos goles en la agonía del partido que sirvieron para que el elenco de La Plata sumara una nueva copa en sus vitrinas. Los goles fueron de un delantero nato que no tenía mucha continuidad en el Pincha debido a las lesiones y a la poca concurrencia en situaciones de gol, pero sin dudarlo fue la gran figura de la tarde en Santiago del Estero.

En Estudiantes tuvo un corto tiempo hasta ser notificado de que no sería tenido en cuenta, pero cabe mencionar que los memoriosos del club lo tendrán presente por su actuación en la final frente al conjunto de Avellaneda. Muchos creen que es un motivo extrafutbolístico lo que llevó a que el DT Eduardo Domínguez tome esta decisión paara que el jugador salga en este mercado de pases, ya que el jugador que venía teniendo más rodaje de lo normal terminó de una correcta manera el 2025 y además se perfilaba a jugar la Conmebol Libertadores en 2026.

El atípico 2025 de Lucas Alario

Es de común conocimiento que el delantero tiene peso y nombre en el fútbol argentino, ha marcado goles importantes en competencias internacionales y finales nacionales que marcan la historia de clubes como Colón, Estudiantes y River Plate, por lo que no es raro que un conjunto del país esté tras los pasos de Lucas Alario.

En Estudiantes llegó hace muy poco, en enero de 2025, en condición de libre, y en 23 partidos disputados hasta la fecha consiguió tan solo 3 goles, incluidos los de la final. No aportó asistencias y tuvo un semestre muy irregular. San Lorenzo y el Club Atlético Tigre son los primeros en averiguar la situación del jugador.

Lucas Alario llegó en 2025 a Estudiantes.

