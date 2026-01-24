24 de enero de 2026 - 00:57

Independiente Rivadavia y un aniversario feliz: superó a Atlético Tucumán en un encuentro electrizante

La Lepra venció 2 a 1 al Decano en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un encuentro disputado en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Gonzalo Ríos fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, anotando el segundo gol del encuentro en el complemento.

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina que se hace respetar
Evacúan otro barrio en Comodoro Rivadavia por nuevas réplicas del cerro Hermitte: el reclamo de los vecinos a Milei.

El drama de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia por deslizamiento del cerro Hermitte: el reclamo a Milei

Por Redacción Sociedad

El comienzo de la Lepra fue perfecto. Sólido a la hora de ejercer la presión y recuperar la pelota, y eléctrico para generar varias chances de peligro en el arco contrario. A tal punto fue mejor que, en los primeros 25 minutos, tuvo 7 ocasiones muy claras.

La llave para asediar el arco defendido por Luis Ingolotti fue no perder tiempo con la posesión del balón, y buscar rápidamente a los futbolistas ofensivos con pelotas frontales largas. Así, Arce tuvo dos mano a mano que no pudo aprovechar, Elordi y Florentín buscaron con remates desde lejos, y entre Fernández, Arce y Ríos desperdiciaron una contra 3 vs 1.

Embed

El gol que le puso justicia a ese tramo del encuentro llegó a los 8’, cuando Gonzalo Ríos ganó la cuerda por derecha y tiró centro, Arce la bajó y Fernández definió con clase luego de dejar a un marcador en el camino sólo con el control orientado.

Sin embargo, con el correr de la etapa inicial el dueño de casa se fue quedando, y Atlético Tucumán se adelantó tímidamente en el terreno. A los 33’ avisó con un remate mordido de Ferrari que se posó sobre el techo del arco. Apenas 5 minutos más tarde, Florentín se llevó puesto a Leandro Díaz dentro del área y el Loco cambió el penal por el empate.

Embed

Al regreso del entretiempo el protagonista dejó de ser el juego, debido a una intensa tormenta eléctrica que provocó una verdadera cortina de agua, caída de rayos muy cerca del campo de juego, granizo y hasta corte total de energía en las instalaciones del estadio Bautista Gargantini. Recién transcurrían 3 minutos cuando el árbitro Ferreyra tuvo que mandar a los protagonistas a los vestuarios, y suspendió momentáneamente el trámite.

Cuando el cielo dio un respiro, el trámite se reanudó debido a que en líneas generales el campo de juego logró capear el temporal (salvo algunos sectores donde quedó mucha agua acumulada). Allí se vio lo mejor del Decano, que estuvo cerca de darlo vuelta. Bolcato salvó el remate de Ortiz y el cabezazo de Díaz, Nicola tuvo dos desde afuera del área, y Laméndola también lo tuvo tras sacarse de encima a cuatro rivales y disparar desviado.

Entendiendo que su equipo se estaba quedando, Alfredo Berti desarmó la línea de cinco defensores para armar un 4-3-3 con el ingreso de Fabrizio Sartori por el zaguero Leonard Costa. Cuando peor la pasaba, la Lepra alcanzó el segundo tanto con un cabezazo de Alejo Osella que picó en la línea y salió. Si bien en las repeticiones no quedó del todo claro, el árbitro no dudó en marcar la mitad de cancha.

Embed

Atlético no bajó los brazos a pesar del segundo tanto Leproso, e intentó forzar el empate sin éxito debido a que Independiente lo pudo aguantar con solidez en la marca. Así, metió un triunfazo en una noche que tuvo de todo. Siempre que llovió paró, y el Azul lo confirmó en la feliz madrugada de su 113° aniversario.

Formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia (2): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán (1): Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Goles: PT: 8' Matías Fernández (I), 40' Leandro Díaz -p- (AT). ST: 33' Alejo Osella (I)

Cambios: ST: 3' F. Nicola por Ruiz Rodríguez (AT), 24' C. Ferreira por Ham (AT), 25' F. Sartori por Costa (I), 37' E. Bonifacio por Ríos (I), 37' D. Crego por Fernández (I), 43' L . Godoy por Compagnucci (AT), 43' C. Abeldaño por Laméndola (AT), 44' K. Vázquez por Florentín (I), 44' R. Atencio por Arce (I)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Villa se quedaría Independiente Rivadavia.

¿Fin de la novela? Sebastián Villa seguiría en Independiente Rivadavia tras el ultimátum del club

Por Francisco Moreno
Independiente Rivadavia de cumpleaños y con festejo en una noche de locos.

Con suspenso: Independiente Rivadavia derrotó por 2 a 1 a Atlético Tucumán con el gol polémico de Alejo Osella

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Las mejores imágenes de un partido de locos para Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Fuerte tormenta con granizo en el Gran Mendoza

Una intensa tormenta de granizo azotó al Gran Mendoza: hubo calles anegadas y cortes de luz

Por Redacción Sociedad