Independiente Rivadavia y un aniversario feliz: superó a Atlético Tucumán en un encuentro electrizante

En una noche increíble en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia superó a Atlético Tucumán por 2 a 1 en el debut de la Liga Profesional . Matías Fernández abrió la cuenta con un golazo, Leandro Díaz lo igualó de penal, y tras la suspensión por una tormenta fuertísima , Alejo Osella desató el doble festejo en el comienzo del aniversario 113° Leproso.

El drama de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia por deslizamiento del cerro Hermitte: el reclamo a Milei

El comienzo de la Lepra fue perfecto. Sólido a la hora de ejercer la presión y recuperar la pelota, y eléctrico para generar varias chances de peligro en el arco contrario. A tal punto fue mejor que, en los primeros 25 minutos, tuvo 7 ocasiones muy claras.

La llave para asediar el arco defendido por Luis Ingolotti fue no perder tiempo con la posesión del balón, y buscar rápidamente a los futbolistas ofensivos con pelotas frontales largas. Así, Arce tuvo dos mano a mano que no pudo aprovechar, Elordi y Florentín buscaron con remates desde lejos, y entre Fernández, Arce y Ríos desperdiciaron una contra 3 vs 1.

El gol que le puso justicia a ese tramo del encuentro llegó a los 8’ , cuando Gonzalo Ríos ganó la cuerda por derecha y tiró centro, Arce la bajó y Fernández definió con clase luego de dejar a un marcador en el camino sólo con el control orientado.

GOL CON BAILECITO INCLUIDO Matías Fernández no perdonó y marcó el primer gol de la noche ante Atlético Tucumán.. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/43pgH4g9oF

Sin embargo, con el correr de la etapa inicial el dueño de casa se fue quedando, y Atlético Tucumán se adelantó tímidamente en el terreno . A los 33’ avisó con un remate mordido de Ferrari que se posó sobre el techo del arco. Apenas 5 minutos más tarde, Florentín se llevó puesto a Leandro Díaz dentro del área y el Loco cambió el penal por el empate.

Embed PENAL PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



Tras el chequeo en el VAR, el árbitro observa la pierna de Villalba golpeando contra Florentín, y cobra la pena máxima a favor del Decano.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1mdtu8ZnXD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026

Al regreso del entretiempo el protagonista dejó de ser el juego, debido a una intensa tormenta eléctrica que provocó una verdadera cortina de agua, caída de rayos muy cerca del campo de juego, granizo y hasta corte total de energía en las instalaciones del estadio Bautista Gargantini. Recién transcurrían 3 minutos cuando el árbitro Ferreyra tuvo que mandar a los protagonistas a los vestuarios, y suspendió momentáneamente el trámite.

Cuando el cielo dio un respiro, el trámite se reanudó debido a que en líneas generales el campo de juego logró capear el temporal (salvo algunos sectores donde quedó mucha agua acumulada). Allí se vio lo mejor del Decano, que estuvo cerca de darlo vuelta. Bolcato salvó el remate de Ortiz y el cabezazo de Díaz, Nicola tuvo dos desde afuera del área, y Laméndola también lo tuvo tras sacarse de encima a cuatro rivales y disparar desviado.

Entendiendo que su equipo se estaba quedando, Alfredo Berti desarmó la línea de cinco defensores para armar un 4-3-3 con el ingreso de Fabrizio Sartori por el zaguero Leonard Costa. Cuando peor la pasaba, la Lepra alcanzó el segundo tanto con un cabezazo de Alejo Osella que picó en la línea y salió. Si bien en las repeticiones no quedó del todo claro, el árbitro no dudó en marcar la mitad de cancha.

Embed CON SUSPENSO, GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA



Osella marcó el 2-1 parcial de la Lepra mendocina ante el Decano.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/kJZcTwfQLo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026

Atlético no bajó los brazos a pesar del segundo tanto Leproso, e intentó forzar el empate sin éxito debido a que Independiente lo pudo aguantar con solidez en la marca. Así, metió un triunfazo en una noche que tuvo de todo. Siempre que llovió paró, y el Azul lo confirmó en la feliz madrugada de su 113° aniversario.

Formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia (2): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán (1): Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Goles: PT: 8' Matías Fernández (I), 40' Leandro Díaz -p- (AT). ST: 33' Alejo Osella (I)

Cambios: ST: 3' F. Nicola por Ruiz Rodríguez (AT), 24' C. Ferreira por Ham (AT), 25' F. Sartori por Costa (I), 37' E. Bonifacio por Ríos (I), 37' D. Crego por Fernández (I), 43' L . Godoy por Compagnucci (AT), 43' C. Abeldaño por Laméndola (AT), 44' K. Vázquez por Florentín (I), 44' R. Atencio por Arce (I)

Minuto a minuto y estadísticas: