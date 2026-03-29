29 de marzo de 2026 - 21:01

Darío Franco ya estrenó su nuevo rol como entrenador de Gimnasia y Esgrima

El entrenador, con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, tuvo su primer día de trabajo con el plantel de Gimnasia y Esgrima.

El plantel de Gimnasia y Esgrima ya escuchó las primeras ideas del entrenador cordobés.

El plantel de Gimnasia y Esgrima ya escuchó las primeras ideas del entrenador cordobés.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La ilusión se renueva en Gimnasia y Esgrima. Con la llegada de Darío Franco, el Lobo inicia una nueva etapa con la expectativa de cambiar el rumbo en el Torneo Apertura. El ex entrenador de Instituto (C) ya tuvo su primer contacto con el plantel y comenzó a trabajar en la identidad que pretende imprimirle al equipo.

Leé además

Darío Franco, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima. 

Se terminó la novela y Gimnasia y Esgrima definió su entrenador: Darío Franco
Rugby. Equipo del Club Marista de Mendoza, campeón del Torneo del Interior A 2025

Torneo del Interior: Marista y Mendoza RC inician su periplo

Franco dirigió su primera práctica en el estadio Víctor Legrotaglie, en una jornada a puertas cerradas que marcó el inicio formal de su ciclo. Allí, el nuevo cuerpo técnico empezó a delinear conceptos futbolísticos y a observar de cerca a los jugadores, en un contexto que exige respuestas rápidas. Este lunes será presentado oficialmente en conferencia de prensa, aunque antes encabezará un nuevo entrenamiento en el predio del Aeropuerto.

Un desafío máximo para el nuevo entrenador

El flamante DT, que también tuvo pasos por clubes como Arsenal, asumió con poco margen de trabajo: su debut será este viernes desde las 15 frente a Vélez, líder del campeonato y dirigido por Guillermo Barros Schelotto. En ese sentido, el desafío será doble, ya que deberá preparar al equipo en pocos días y enfrentar a uno de los rivales más exigentes del torneo.

Gimnasia y Esgrima
Junto a sus colaboradores, Darío Franco comenzó a delinear el partido del próximo viernes, frente a Vélez Sarsfield.

Junto a sus colaboradores, Darío Franco comenzó a delinear el partido del próximo viernes, frente a Vélez Sarsfield.

En su cuerpo técnico lo acompañan Matías Ballini como ayudante de campo y Nicolás Coluccini como preparador físico, piezas clave en esta nueva etapa que busca ordenar y potenciar al plantel.

Franco llega a un equipo necesitado de resultados. Gimnasia acumula siete partidos sin victorias y atraviesa un presente complicado: suma apenas 9 puntos en el torneo, producto de dos triunfos, tres empates y seis derrotas, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla.

Cabe recordar que la salida de Ariel Broggi se dio en este contexto de irregularidad y falta de resultados, lo que llevó a la dirigencia a buscar un golpe de timón. Así, la apuesta por Franco apunta no solo a mejorar en lo inmediato, sino también a reconstruir la confianza de un plantel que necesita reaccionar cuanto antes.

Con nuevos aires y expectativas renovadas, el ciclo de Darío Franco ya está en marcha en el Parque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En las próximas horas se definirá si el ex DT de Aldosivi se pondrá o no al frente de la prácticas del Lobo.

Gimnasia y Esgrima espera la decisión de Farré entre el Lobo y la Copa Libertadores

Torneo Apertura. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se volverán a encontrar el domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini. 

Torneo Apertura: el Superclásico de Mendoza entre Independiente y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26

Tras la salida del DT campeón del ascenso, la dirigencia está buscando su reemplazante. 

Tras la salida de Broggi, Gimnasia y Esgrima activa la búsqueda de su nuevo entrenador

Ariel Broggi, el entrenador, en común acuerdo con la dirigencia mensana, se alejó del equipo del Parque.

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima