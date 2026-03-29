Darío Franco ya estrenó su nuevo rol como entrenador de Gimnasia y Esgrima

El entrenador, con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, tuvo su primer día de trabajo con el plantel de Gimnasia y Esgrima.

El plantel de Gimnasia y Esgrima ya escuchó las primeras ideas del entrenador cordobés.

La ilusión se renueva en Gimnasia y Esgrima. Con la llegada de Darío Franco, el Lobo inicia una nueva etapa con la expectativa de cambiar el rumbo en el Torneo Apertura. El ex entrenador de Instituto (C) ya tuvo su primer contacto con el plantel y comenzó a trabajar en la identidad que pretende imprimirle al equipo.

Franco dirigió su primera práctica en el estadio Víctor Legrotaglie, en una jornada a puertas cerradas que marcó el inicio formal de su ciclo. Allí, el nuevo cuerpo técnico empezó a delinear conceptos futbolísticos y a observar de cerca a los jugadores, en un contexto que exige respuestas rápidas. Este lunes será presentado oficialmente en conferencia de prensa, aunque antes encabezará un nuevo entrenamiento en el predio del Aeropuerto.

Un desafío máximo para el nuevo entrenador El flamante DT, que también tuvo pasos por clubes como Arsenal, asumió con poco margen de trabajo: su debut será este viernes desde las 15 frente a Vélez, líder del campeonato y dirigido por Guillermo Barros Schelotto. En ese sentido, el desafío será doble, ya que deberá preparar al equipo en pocos días y enfrentar a uno de los rivales más exigentes del torneo.

Gimnasia y Esgrima Junto a sus colaboradores, Darío Franco comenzó a delinear el partido del próximo viernes, frente a Vélez Sarsfield. Gentileza En su cuerpo técnico lo acompañan Matías Ballini como ayudante de campo y Nicolás Coluccini como preparador físico, piezas clave en esta nueva etapa que busca ordenar y potenciar al plantel.

Franco llega a un equipo necesitado de resultados. Gimnasia acumula siete partidos sin victorias y atraviesa un presente complicado: suma apenas 9 puntos en el torneo, producto de dos triunfos, tres empates y seis derrotas, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla.