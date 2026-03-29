Darío Franco ya estrenó su nuevo rol como entrenador de Gimnasia y Esgrima

La ilusión se renueva en Gimnasia y Esgrima. Con la llegada de Darío Franco, el Lobo inicia una nueva etapa con la expectativa de cambiar el rumbo en el Torneo Apertura. El ex entrenador de Instituto (C) ya tuvo su primer contacto con el plantel y comenzó a trabajar en la identidad que pretende imprimirle al equipo.
Franco dirigió su primera práctica en el estadio Víctor Legrotaglie, en una jornada a puertas cerradas que marcó el inicio formal de su ciclo. Allí, el nuevo cuerpo técnico empezó a delinear conceptos futbolísticos y a observar de cerca a los jugadores, en un contexto que exige respuestas rápidas. Este lunes será presentado oficialmente en conferencia de prensa, aunque antes encabezará un nuevo entrenamiento en el predio del Aeropuerto.
Un desafío máximo para el nuevo entrenador
El flamante DT, que también tuvo pasos por clubes como Arsenal, asumió con poco margen de trabajo: su debut será este viernes desde las 15 frente a Vélez, líder del campeonato y dirigido por Guillermo Barros Schelotto. En ese sentido, el desafío será doble, ya que deberá preparar al equipo en pocos días y enfrentar a uno de los rivales más exigentes del torneo.
En su cuerpo técnico lo acompañan Matías Ballini como ayudante de campo y Nicolás Coluccini como preparador físico, piezas clave en esta nueva etapa que busca ordenar y potenciar al plantel.
Franco llega a un equipo necesitado de resultados. Gimnasia acumula siete partidos sin victorias y atraviesa un presente complicado: suma apenas 9 puntos en el torneo, producto de dos triunfos, tres empates y seis derrotas, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla.
Cabe recordar que la salida de Ariel Broggi se dio en este contexto de irregularidad y falta de resultados, lo que llevó a la dirigencia a buscar un golpe de timón. Así, la apuesta por Franco apunta no solo a mejorar en lo inmediato, sino también a reconstruir la confianza de un plantel que necesita reaccionar cuanto antes.
Con nuevos aires y expectativas renovadas, el ciclo de Darío Franco ya está en marcha en el Parque.