Se terminó la novela y Gimnasia y Esgrima definió su entrenador: Darío Franco

Gimnasia y Esgrima confirmó este sábado la contratación de Darío Franco como nuevo director técnico, reemplazando a Ariel Broggi. El cordobés asumirá en las próximas horas y debutará el viernes a las 15 frente a Vélez Sarsfield en el Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

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Durante la semana habían circulado distintos nombres, pero desde la dirigencia aclararon que Franco era un candidato, que mantenía negociaciones directas con el presidente Fernando Porretta. Finalmente, el club oficializó su incorporación.

El flamante entrenador del Blanquinegro, Darío Franco tendrá su estreno frente al plantel Mensana en condicón de local el próximo 3 de abril, cuando el Lobo enfrente a Vélez, en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional, partido que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie.

Las cuentas oficiales de la institución mensana le dieron la bienvenida al exjugador de la Selección Argentina, campeón de América 1991 bajo el mando de Alfio Basile. " ¡BIENVENIDO DARÍO FRANCO AL LOBO! " De inmediato, anunció el nuevo cuerpo técnico del Lobo:

¡BIENVENIDO DARÍO FRANCO AL LOBO! El nuevo cuerpo técnico Gimnasia y Esgrima y el cuerpo médico quedarán conformados de la siguiente manera: Director técnico: Darío Franco. Primer ayudante de campo: Matías Leonel Ballini. Segundo ayudante de campo: Sebastián Gómez. Preparador… pic.twitter.com/KI1oqgBJMd

Primer ayudante de campo: Matías Leonel Ballini.

Segundo ayudante de campo: Sebastián Gómez.

Preparador físico 1: Nicolás Coluccini.

Preparador físico 2: Fabián Dellagaspera.

Entrenador de arqueros: Paolo Olivera.

Analistas de video: Emiliano Loretti.

Médicos: Carlos Bertona, José Yonzo.

Kinesiólogos: Maximiliano Miguel, Gonzalo Mañanet, Ignacio Muñoz.

Nutricionistas: Fernanda Grosso, María Virginia Dueñas.

image Darío Franco Gentileza.

Un alineador con un gran trayectoria

Franco cuenta con una trayectoria extensa dentro y fuera del país, habiendo dirigido clubes en México, Chile, Ecuador y Perú. En los últimos años, transitó la Primera Nacional con Gimnasia de Jujuy, Almirante Brown y Quilmes, y su última experiencia fue al frente de Arsenal de Sarandí durante la temporada 2025.

El ex jugador de la Selección Argentina, luego de alejarse de la actividad profesional en 2004, decide comenzar su carrera como entrenador y pasó por los siguientes equipos: Morelia (México), Estudiantes Tecos (México), Atlas (México), San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba, Universidad de Chile, Aldosivi, Defensa y Justicia, Colón, San Luis (Chile), Olmedo (Ecuador), Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Deportivo Binacional (Perú), Almirante Brown, Quilmes y Arsenal.

El Lobo y un nuevo proceso

Con su llegada, Gimnasia busca retomar estabilidad y mejorar su rendimiento en el Torneo Apertura bajo el liderazgo de un entrenador con experiencia internacional y recorrido en distintas categorías del fútbol argentino.