26 de marzo de 2026 - 22:01

Gimnasia y Esgrima espera la decisión de Farré entre el Lobo y la Copa Libertadores

En el Parque aguardan una respuesta clave de Guillermo Farré, principal candidato a asumir como entrenador, tras la salida de Ariel Broggi, mientras una oferta internacional desde el Deportivo Cuzco complica la negociación con el DT.

En las próximas horas se definirá si el ex DT de Aldosivi se pondrá o no al frente de la prácticas del Lobo.

En las próximas horas se definirá si el ex DT de Aldosivi se pondrá o no al frente de la prácticas del Lobo.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se encuentra a la espera de la confirmación de Guillermo Farré, quien podría convertirse en el nuevo director técnico tras la salida de Ariel Broggi. El arranque irregular en el torneo aumenta la presión sobre la elección y la necesidad de estabilizar al equipo.

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Farré entre dos caminos

El ex entrenador de Aldosivi aparece como la principal opción para conducir al Lobo. Los contactos entre las partes fueron positivos y la negociación estaba encaminada, hasta que surgió un factor inesperado: una propuesta para dirigir en la Copa Libertadores desde el Deportivo Cuzco que podría cambiar la decisión del DT.

Farré analiza con calma la oferta internacional, consciente de que implicaría un salto importante en su carrera, lo que mantiene en suspenso a la dirigencia mendocina.

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El Lobo volvió a las prácticas el martes en la mañana con Joaquín Sastre como entrenador interino.

El Lobo volvió a las prácticas el martes en la mañana con Joaquín Sastre como entrenador interino.

Plan B en el Lobo

Mientras tanto, Gimnasia maneja alternativas en caso de que la respuesta de Farré sea negativa. Entre los nombres que suenan se encuentra Cristian “Kily” González, listo para asumir si se confirma la salida de la primera opción.

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Tras la negativa de Martín Palermo de ponerse al frente del Lobo, las alternativas hoy son Kily González y Guillermo Farry, en la institución mensana.

Tras la negativa de Martín Palermo de ponerse al frente del Lobo, las alternativas hoy son Kily González y Guillermo Farry, en la institución mensana.

Expectativa total

Mañana será el día clave para conocer el rumbo del Lobo. La dirigencia, los jugadores y los hinchas esperan la definición que marcará el inicio de una nueva etapa: ¿Farré será el conductor que reactive al equipo o la Libertadores le quitará a Gimnasia su principal carta?

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