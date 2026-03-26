Gimnasia y Esgrima espera la decisión de Farré entre el Lobo y la Copa Libertadores

En el Parque aguardan una respuesta clave de Guillermo Farré , principal candidato a asumir como entrenador, tras la salida de Ariel Broggi, mientras una oferta internacional desde el Deportivo Cuzco complica la negociación con el DT.

En las próximas horas se definirá si el ex DT de Aldosivi se pondrá o no al frente de la prácticas del Lobo.

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se encuentra a la espera de la confirmación de Guillermo Farré, quien podría convertirse en el nuevo director técnico tras la salida de Ariel Broggi. El arranque irregular en el torneo aumenta la presión sobre la elección y la necesidad de estabilizar al equipo.

Farré entre dos caminos El ex entrenador de Aldosivi aparece como la principal opción para conducir al Lobo. Los contactos entre las partes fueron positivos y la negociación estaba encaminada, hasta que surgió un factor inesperado: una propuesta para dirigir en la Copa Libertadores desde el Deportivo Cuzco que podría cambiar la decisión del DT.

Farré analiza con calma la oferta internacional, consciente de que implicaría un salto importante en su carrera, lo que mantiene en suspenso a la dirigencia mendocina.

image El Lobo volvió a las prácticas el martes en la mañana con Joaquín Sastre como entrenador interino. PrensaGyE Plan B en el Lobo Mientras tanto, Gimnasia maneja alternativas en caso de que la respuesta de Farré sea negativa. Entre los nombres que suenan se encuentra Cristian “Kily” González, listo para asumir si se confirma la salida de la primera opción.