26 de marzo de 2026 - 21:35

Bolivia derrotó a Surinam y acaricia su regreso al Mundial tras 32 años

En la definición de un duelo vibrante, Bolivia remontó ante Surinam tras comenzar perdiendo en México, se impuso 2 a 1 y se clasificó a la final del repechaje, donde definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Irak. El próximo martes.

Miguel Tercero mostró su jerarquía a la hora de ejecutar el penal que le permitió a su equipo ponerse en ventaja 2 a 1 y con ello llegar a la definición del repechaje.&nbsp;

Miguel Tercero mostró su jerarquía a la hora de ejecutar el penal que le permitió a su equipo ponerse en ventaja 2 a 1 y con ello llegar a la definición del repechaje. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El seleccionado boliviano dio vuelta el marcador y se impuso 2 a 1 en el primer duelo del repechaje en México. Ahora enfrentará a Irak por un lugar en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

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El partido en el Estadio BBVA comenzó con un primer tiempo parejo y pocas llegadas claras. Ambos equipos se estudiaban y no lograban inquietar con peligro a los arqueros.

La intensidad se desató en la segunda mitad. Surinam golpeó primero con un gol de Liam Van Gelderen a los tres minutos del complemento.

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La remontada del altiplano

La reacción llegó rápido: Moisés Paniagua igualó el marcador con un elegante puntín que dejó sin chances al arquero rival. La definición de Miguel Terceros desde el punto penal selló la remontada y el 2 a 1 definitivo a favor de Bolivia.

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Próxima parada: la final del repechaje

Con este triunfo, Bolivia avanzó a la final del repechaje, donde se enfrentará a Irak el próximo martes. De lograr la victoria, el país andino disputará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, en todas las cuales quedó eliminado en la primera ronda.

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El camino hacia la clasificación

El repechaje también definirá a otro clasificado entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo, además de los cuatro cupos europeos. Todo quedará definido este martes.

Bolivia buscará sumarse a las seis selecciones sudamericanas que ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

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