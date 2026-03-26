Bolivia derrotó a Surinam y acaricia su regreso al Mundial tras 32 años

El seleccionado boliviano dio vuelta el marcador y se impuso 2 a 1 en el primer duelo del repechaje en México. Ahora enfrentará a Irak por un lugar en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
En la definición de un duelo vibrante, Bolivia remontó ante Surinam tras comenzar perdiendo en México, se impuso 2 a 1 y se clasificó a la final del repechaje, donde definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Irak. El próximo martes.
El seleccionado boliviano dio vuelta el marcador y se impuso 2 a 1 en el primer duelo del repechaje en México. Ahora enfrentará a Irak por un lugar en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
El partido en el Estadio BBVA comenzó con un primer tiempo parejo y pocas llegadas claras. Ambos equipos se estudiaban y no lograban inquietar con peligro a los arqueros.
La intensidad se desató en la segunda mitad. Surinam golpeó primero con un gol de Liam Van Gelderen a los tres minutos del complemento.
La reacción llegó rápido: Moisés Paniagua igualó el marcador con un elegante puntín que dejó sin chances al arquero rival. La definición de Miguel Terceros desde el punto penal selló la remontada y el 2 a 1 definitivo a favor de Bolivia.
Con este triunfo, Bolivia avanzó a la final del repechaje, donde se enfrentará a Irak el próximo martes. De lograr la victoria, el país andino disputará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, en todas las cuales quedó eliminado en la primera ronda.
El repechaje también definirá a otro clasificado entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo, además de los cuatro cupos europeos. Todo quedará definido este martes.
Bolivia buscará sumarse a las seis selecciones sudamericanas que ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.