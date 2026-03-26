Bolivia derrotó a Surinam y acaricia su regreso al Mundial tras 32 años

En la definición de un duelo vibrante, Bolivia remontó ante Surinam tras comenzar perdiendo en México, se impuso 2 a 1 y se clasificó a la final del repechaje, donde definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Irak. El próximo martes.

Miguel Tercero mostró su jerarquía a la hora de ejecutar el penal que le permitió a su equipo ponerse en ventaja 2 a 1 y con ello llegar a la definición del repechaje.

El seleccionado boliviano dio vuelta el marcador y se impuso 2 a 1 en el primer duelo del repechaje en México. Ahora enfrentará a Irak por un lugar en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

El partido en el Estadio BBVA comenzó con un primer tiempo parejo y pocas llegadas claras. Ambos equipos se estudiaban y no lograban inquietar con peligro a los arqueros.

La intensidad se desató en la segunda mitad. Surinam golpeó primero con un gol de Liam Van Gelderen a los tres minutos del complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037308337004359783&partner=&hide_thread=false SURINAM LE ESTÁ GANANDO A BOLIVIA EN EL REPECHAJE PARA LA COPA DEL MUNDO.pic.twitter.com/xEPOlwcF0W — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 26, 2026 La remontada del altiplano La reacción llegó rápido: Moisés Paniagua igualó el marcador con un elegante puntín que dejó sin chances al arquero rival. La definición de Miguel Terceros desde el punto penal selló la remontada y el 2 a 1 definitivo a favor de Bolivia.

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Porque le pegó con su tremenda verga para el empate parcial de Bolivia por 1-1 ante Surinam por el repechaje del Mundial. Le pegó con el miembro al aire el boliviano hijo de re mil puta. pic.twitter.com/q3qwKjui1J — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 26, 2026 Próxima parada: la final del repechaje Con este triunfo, Bolivia avanzó a la final del repechaje, donde se enfrentará a Irak el próximo martes. De lograr la victoria, el país andino disputará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, en todas las cuales quedó eliminado en la primera ronda.