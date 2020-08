Zaira Nara, desesperada porque Viggo no la deja dormir

Zaira Nara nos tiene acostumbrados a mostrar su feliz vida en el Sur junto a su familia, pero en las últimas horas la modelo decidió contar que transita por un momento difícil tras la llegada de su hijo Viggo.

En las redes, la conductora contó desesperada que no logra dormir ya que su bebé es muy dependiente. “Necesito de todos los foros de madres, padres y tutores... que me ayuden.... no dormimos en toda la noche”, según contó Diario Show.

A pesar que Zaira es partidaria del colecho, al igual que su amiga Paula Chaves, y da la teta a demanda, en sus historias expresó: “Divino el colecho, la teta, todo... recién se durmió siendo las 9 de la mañana, después de 4 cafés y 2 termos de mate”.

En su momento, la hermana de Wanda había contado su experiencia con el colecho y aseguró: “A veces me pregunto si lo estoy haciendo bien o mal.... Con Mali lo hice, hoy tiene 4 años y todavía no puede dormir sola... estoy en la disyuntiva”.