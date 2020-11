Yanina Latorre dijo furiosa que Lola “no vuelve” al Cantando 2020 después del desaire de Nacha Guevara

Ya era de trasnoche cuando Yanina Latorre se puso en su papel de madre para defender a su hija frente a la situación que vivió con Nacha Guevara a la vuelta del Cantando 2020. La jurado saludó a su compañero, Lucas Spadafora, y les dio devolución con una nota de 6, pero nunca dirigió la palabra a la joven. Ella prefirió no responder al desaire que la actriz le hacía. Esa misma noche, Lola aclaró que no había traído a su familia: “Algunos me critican y muchas veces me dice que solamente me paro acá porque está mi mamá para defenderme. Entonces es bueno, ‘no vengas’, para ver cómo me la banco sola”.

Terminado el programa, Yanina se expresó por Twitter con furiosos mensajes de la actitud de la jurado: “Es una mujer grande. Nacha da pena. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido. Qué vergüenza, una señora grande”.

“Tengo una calentura que me llevan los demonios. Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha, ni nadie le dice ‘caso perdido’. Qué mina de mier… 80 años al pedo”, continuó diciendo sobre la continuidad de Lola en el Cantando 2020.

“Qué suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”.

Y terminando escribió determinante: “Y todos me chupan un huevo. Todos. Nadie va a maltratar a Lola que fue con una dignidad tremenda. Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí. Y ya está. No vuelve”.

Quedará esperar y ver la reacción de Lola frente al enojo de su madre.