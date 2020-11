En confuso accidente, Graciela Alfano la pasó mal con un ciclista que la agredió, la insultó y le causó algunas lesiones. “Lamentablemente ya no puedo salir sola”, dijo la diva.

La ex vedette suele salir seguido por el barrio porteño de Belgrano para realizar actividad física, acompañada por su personal trainer. Generalmente, hace hasta 15 kilómetros de trote. Pero este domingo a la tarde, Graciela salió en soledad, sin imaginar lo que le pasaría.

Cuando andaba por la Costanera, cerca de la zona del monumento a Cristóbal Colón, la artista fue víctima de un pésimo momento.

“Había muchísima gente, así que para sobrepasarlos me metí por la bicisenda. Avancé unos metros y de atrás viene alguien y sentí como si me pegaran con un palo. Un tipo que andaba en bicicleta con su hija me sobrepasó y con el manubrio me golpeó”, contó Graciela a Teleshow .

“Imaginate, con la velocidad que iba, no hay que ser físico para darse cuenta de que casi me voy para adelante y me caigo. Cuando lo miro (al agresor), se da vuelta, me putea y me hace ‘fuck you’”, recordó.

Alfano precisó que el ciclista era “brasileño”. “Un poco más adelante había un matrimonio que vio todo y el hombre paró al tipo de la bici. Ahí ya me agrandé, me hice la ‘Pepita La Pistolera’… Me arrepiento de eso”, contó.

Según la diva, el hombre sacó un teléfono y empezó a grabarla. Le dijo: “Ibas por la bicisenda, ¡vas a salir en todos los medios”.

Pero Alfano se mostró enojada: “¿Por andar en la bicisenda tenés derecho a pegarme un tiro? Estaba sacada. Yo medito, pero acá no sirve. Un golpe de atrás es una cosa muy fea, además el tipo empezó a forrearme mal”.

Si bien la Policía de la Ciudad acudió para ayudar a Graciela, ya era tarde: el ciclista se había ido del lugar. No obstante, un transeúnte que la asistió llegó a tomarle una fotografía al agresor. La imagen fue entregada luego a los oficiales para que logren dar con su paradero.

“Que te golpeen en la calle, y encima de atrás, no está bueno. Me levanto positiva todos los días, pero lamentablemente pareciera que ya no puedo salir sola a la calle”, declaró Alfano.

La ex vedette radicó una denuncia por agresiones en la comisaría vecina 14-A.