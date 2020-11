Video: Yanina Latorre salió a defender a Lola y le mandó una carta documento a Pampita

Yanina Latorre y Pampita fueron las protagonistas de un conflicto que involucró a la hija de la primera. En el programa de la modelo mostraron una foto de una fiesta clandestina y dijeron que una de las jóvenes en la imagen era Lola .

En aquel momento, la conductora expresó: “Uno de los temas del día es la foto de Lola Latorre que aparentemente está con amigos disfrazados en la noche de Halloween en la ruta que está cerca de donde fue el evento y da a entender que Lola sí fue a esta fiesta, no que fue a buscar a una amiga”.

Minutos más tarde, Yanina aclaró que la de la foto no era su hija. “Jajaj, dios mío, ¡no es Lola!”, escribió la panelista en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, la panelista de LAM reveló que tomó cartas en el asunto y fue a la Justicia por este tema. “Ángel, y yo voy a ser autorreferencial, la semana pasada o la anterior la que instaló la foto falsa de Lola fue Pampita. Yo le mandé carta documento eh, a todo el programa, productores, porque era mentira, era falsa”, expresó.

“Es lo mismo que yo ahora suba una foto de Grace falsa, una cosa que te complique, si es algo naif te cagas de risa. Pampita, hasta ahora, al otro día no dijo che, la verdad que la de la foto no es Lola Latorre”, agregó.

Por último, concluyó: “Yo estoy esperando que Pampita, ya que le molesta tanto que se hable del precio de sus tres departamentos, que se metió con una chica de 19 años en una fiesta, que diga bueno, la verdad fue, no fue, le creo, no le creo la historia, está imputada, no está imputada, la foto no era Lola. Estoy esperando que Pampita lo niegue”.