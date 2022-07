Video: Cristian Castro generó pánico en “Canta conmigo ahora” al tirarse de la tribuna

Cristian Castro es uno de los artistas de lujo internacionales que Marcelo Tinelli contrató para su nueva apuesta: “Canta conmigo ahora”. En la última emisión, el mexicano enloqueció por un participante y se lanzó por la tribuna generando pánico en todos los presentes.

El conductor del reality no quiso subir todos los escalones para entrevistar a los cien jurados presentes por lo que se tiró de un nivel a otro de la escenografía montada por lo que el artista mexicano lo imitó pero casi termina en un accidente grave.

Martín Abascal es cantante y actor y la rompió con una interpretación personal cargada virtuosismo. Eligió un éxito de Marc Anthony y consiguió que casi todos los jurados se pusieran de pie. Castro fue el más demostrativo y lanzó: “Quiero darle un abrazo”.

Cristian Castró dejó a todos en pánico en Canta Conmigo Ahora

Con su look único y llamativo de pelo y ropa color verde, Cristian hizo una entrada triunfal. Y es que Marcelo le dijo: “Vení, bajá y dale un abrazo, por favor” sin pensar que el cantante se tiraría desde la plataforma en la que estaba.

Cristian Castro se tiró desde la tribuna de “Canta conmigo ahora”

El hijo de Verónica Castro se subió a su escritorio y se lanzó al primer nivel haciendo que todos sus compañeros gritaran de susto y miedo mientras Cristian terminaba de caer y se acomodaba. “¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian!”, le pidió Tinelli pero él siguió.

Porque dio un nuevo salto hasta llegar al escenario que quedaba a más de dos metros para abajo. “No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”, insistió Marcelo Hugo.

El artista mexicano se salió con la suya y ya una vez junto al participante, le dijo: “Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Transmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”.