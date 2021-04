Una actriz de Harry Potter confesó haber sufrido de racismo durante la película

Parece que no todo era tan mágico dentro del set de Harry Potter. En un reciente comunicado, una de las actrices que participo al menos 3 de las películas, reveló al mundo que sufrió racismo durante aquella época. Katie Leung era quien daba vida a Cho Chang, el primer interés amoroso del mismo Harry Potter ( Daniel Radcliffe ). La actriz se unió al elenco desde la cuarta película, Harry Potter y el Cáliz de fuego.

La actriz comenzó la saga con 17 años.

Su papel tenía pocas apariciones pero influía en la historia.

“Estaba como buscándome en Google en un momento, y estaba en este sitio web, que estaba dedicado al tipo de fanáticos de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista”, contó la joven sobre el momento en que despegó su carrera actoral en el mundo creado por J.K. Rowling y lo decepcionada que estaba frente a estas actitudes del público.

“Recuerdo que me dijeron: ‘Oh mira, Kati, no hemos visto estos, estos sitios web que la gente está hablando. Y sabes, si te preguntan de eso, solo di que no es verdad, di que no está sucediendo’. Y solo asentí con la cabeza. Pensé, ‘Está bien, está bien’, a pesar de que lo había visto con mis propios ojos”, relataba sobre lo que sus mismos publicistas le recomendaron hacer en aquel momento.

Fue Cedric Digory su primer amor.

La saga de magos conocida a nivel mundial tiene millones de fanáticos alrededor del globo. Pero puede suceder a veces que el fanatismo desmesurado o demasiado extremista puede llevar a pasiones más bien tóxicas. Incluso son conocidos los casos de fans que confunden realidad y fantasía.

En muchos casos, los mismos actores se han recluido de las redes para mantenerse al margen de estas actitudes, como le pasó a Daisy Ridley, la nueva protagonista de la última parte de Star Wars.

Un arrepentimiento del pasado

Leung confiesa que siguió este consejo para no afectar su participación de en las películas, de las que en realidad estaba muy feliz de formar parte. Incluso fue parte de dos películas más: Harry Potter y la Órden del Fénix y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II.

En Harry Potter y la Orden del Fénix.