Daniel Radcliffe: un especial para conocerlo más allá de Harry Potter

Romy Schneider murió sin poder sacarse el peso de la Emperatriz Sissi. Olivia Newton-John nunca pudo darle forma a una carrera más allá de Sandy Olsson (“Grease”), su éxito más grande. Y Daniel Radcliffe todavía hace todo lo posible para correrse, aunque sea unos pocos centímetros, de esa larga sombra que proyecta Harry Potter, el papel que lo hizo famoso y del que este año, en noviembre, se cumplen 20 años de su incursión en él .

Digámoslo: ha hecho todo lo posible. “El único momento en el que me afecta [esa sombra] es cuando interpreto a un personaje con gafas. Necesito 30 modelos diferentes para elegir y asegurarme de que son muy cuadradas, no redondas como las de Harry”, dijo, desdramatizando, en 2018 a El País de España.

“Harry Potter”, esa saga que tuvo ocho películas (basadas en los siete libros de J. K. Rowling), fue sin dudas uno de los mayores sucesos cinematográficos de este siglo.

Es entendible que a la gente le cueste ver cómo Radcliffe, hoy de 31 años, ya no es un niño cándido, sino un adulto de gran peso interpretativo, que habla de sexo sin tapujos, que fuma compulsivamente y se desnuda con total profesionalismo si se lo piden. Un actor que toma siempre guiones desafiantes y, casi siempre, muy arriesgados.

Como pocos, ha hecho de un neonazi (“Imperium”, 2016), de un aventurero perdido en el Amazonas (“Jungle”, 2017), de un programador virulento (“Guns Akimbo”, 2019), del poeta beat Allen Ginsberg (“Kill Your Darlings”, 2013) y hasta de un cadáver que libera los gases de su descomposición con flatulencias (“Swiss Army Man”, 2016).

Nadie podrá decir que Daniel Radcliffe no es versátil y no ha hecho todo para redimirse del joven mago. Hasta recorrió durante años distintos escenarios mostrando su cuerpo desnudo en “Equus”, obra de Peter Shaffer.

Sin embargo, los aniversarios son tiranos, y este año seguramente el universo de Harry Potter volverá como una gran mochila, que deberá portar en ocasión de los 20 años de su estreno. Cuando “Harry Potter y la piedra filosofal”, un 4 de noviembre de 2001, empezó el camino que la convertiría en una de las más taquilleras de todos los tiempos.

Pero hoy es una buena ocasión para conocer al Radcliffe actor, puesto que TNT emitirá un especial sobre él. “Para quienes no se imaginan a Daniel Radcliffe en otro papel que no sea de un joven y talentoso mago, TNT presenta dos películas de TNT Original con historias y protagonistas completamente diferentes, que prometen romper con este estigma y mostrar las distintas caras del famoso actor”, adelantó en un comunicado la señal.

La propuesta empieza a las 20, con “Fuga de Pretoria”, filme dirigido por Francis Annan, donde interpreta a un preso político capaz de construir llaves de madera para escapar de la cárcel. Se trata de una adaptación del libro de Tim Jenkin sobre su experiencia como prisionero político y su posterior escape de la cárcel junto a su compañero de ruta.

A las 22, TNT pondrá en pantalla “Manos a las Armas” (“Guns Akimbo”), de Jason Lei Howden , donde interpreta a un joven solitario que se ve envuelto en un club ilegal de peleas con pistolas adheridas a sus manos.

“Daniel Radcliffe interpreta a Miles, quien es obligado a convertirse en un verdadero gladiador dentro de un club ilegal de peleas que ha alcanzado una gran popularidad en línea -describe la sinopsis-. Contra su voluntad, debe ir avanzando en este peligroso y desconocido terreno en el que el vencedor debe asesinar a su oponente a cambio de una hipotética libertad. Primero está en juego su vida, pero luego su entorno se ve envuelto en esta cacería que parece no tener fin”.

El británico valora el hecho de que, a raíz de la fortuna que amasó interpretando al mago, hoy puede darse el lujo de elegir solo los guiones que realmente le interesan. Se dedica, por lo demás, a invertir su plata en viajes (cuando se podía viajar libremente) y en libros (especialmente incunables).

Hace poco dijo en una entrevista que no quería que la gente se olvidara de que él hizo ese papel. “Me encantó ser Harry Potter. Fueron demasiados años de mi vida que amé y me pone feliz que la gente las haya visto, esperando que algunos también me vean hoy”, se sinceró.

“No tengo que matar a Harry Potter para hacer cine ahora. Siempre voy a querer lo que hicieron esas películas por mí”, declaró.

¿Harry Potter vuelve?

HBO Max está desarrollando una serie ambientada en el mundo del pequeño mago. El medio estadounidense The Hollywood Reporter, anunció en exclusiva que, según fuentes cercanas a ellos, los ejecutivos han tenido una serie de reuniones con los escritores, con el objetivo de llevar la franquicia a la televisión.

La creación de la serie de Harry Potter en HBO Max, comentan, aún se encuentra en etapa inicial, por lo que no existe ningún escritor o reparto confirmado. Aún así, llevar a la televisión esta historia, representará una nueva etapa para la franquicia más valiosa de Warner Bros, que a través de HBO Max viene llevando un importante trabajo de expansión de universos famosos, desde el revival de “Sex and the city” hasta los proyectos spin-off de “Game of Thrones”.