Tras la marcha por Diego Maradona, Instagram bloqueó la cuenta de Dieguito Fernando

Este miércoles se realizó una marcha en pedido de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona e inesperadamente, después de la movilización social, Instagram cerró la cuenta oficial de Dieguito Fernando, el hijo que el astro tuvo con Verónica Ojeda.

¿Será por la última publicación que se realizó? Es que en el perfil del pequeño de ocho años se compartió una foto en la que se lo veía tomado de la mano de su papá, ambos mirando al cielo, y se leía la frase: “Le pido a Dios que puedas descansar en paz, te amo pá”.

Según confió Mario Baudry, pareja de Ojeda y apoderado del niño, es la tercera vez que sucede el cierre de la cuenta de Instagram. El reclamo correspondiente ya fue realizado y ahora esperan por una respuesta y la reapertura del perfil público @dieguitofernandoydiegomaradona.

Lo cierto es que Verónica, indignada, escribió al respecto en sus historias: “Personas mal intencionadas denunciaron la cuenta de mi hijo porque sólo publicó fotos de su papá con él. Evidentemente es alguien que le molesta mucho que se publiquen fotos de Diego con su pequeño y amado hijo Dieguito Fernando. Por ese motivo me cerraron la cuenta de Dieguito”.

Y luego, un mensaje escrito sobre una fotografía de padre e hijo: “Aunque a muchos les moleste, estas imágenes las publicaré toda mi vida. Fotos y videos de ellos. Porque Dieguito Fernando es y será siempre el pequeño Pipi, como le decía él”.

