16 de abril de 2026 - 13:34

Luque negó haber aislado a Maradona y cuestionó su rol durante la internación domiciliaria

El neurocirujano rechazó las acusaciones en su contra, aseguró que no tuvo contacto con el equipo de enfermería y afirmó que su rol en el tratamiento del exfutbolista estuvo limitado desde el inicio.

El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento

El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento y apuntó contra las limitaciones que tuvo en su intervención médica.

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“Eso es falso”, aseguró de manera tajante al referirse a las acusaciones sobre un supuesto aislamiento del exfutbolista durante su internación domiciliaria.

En sus declaraciones, Luque remarcó su especialidad profesional y sostuvo que no pudo desempeñarse plenamente en el caso. “Yo soy neurocirujano especializado en columna. Me prohibieron hacer uso de mi expertiz cuando conocí a mi paciente”, afirmó.

Además, indicó que no tuvo contacto con el equipo de enfermería que asistía a Maradona en su domicilio. “Nunca me comuniqué con los enfermeros”, señaló.

En esa línea, agregó que su rol estaba acotado desde el inicio y que incluso la familia del exjugador tenía previsto incorporar a otro profesional. “Todos sabían que era neurocirujano. La hija me dijo que le iban a buscar un médico clínico”, expresó.

Por último, Luque también negó haber llegado a tratar a Maradona por intermedio de su entonces abogado, Matías Morla, en un intento por aclarar su vínculo con el entorno del exfutbolista.

Por su parte, el abogado Julio Rivas, uno de los defensores del neurocirujano Luque, anticipó que su cliente “volverá a declarar varias veces” en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

“Hoy solamente quiso referirse a la autopsia”, precisó, a la vez que indicó que comparecerá luego de las testimoniales de los médicos.

En tanto, Fernando Burlando pidió que se contrasten una serie de audios con distintas conversaciones y las palabras de Luque.

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