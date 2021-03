Polémica entre Fabián Doman y Gerardo Romano: “Le faltás el respeto a Intratables”

No es nada que llame la atención que Gerardo Romano emita declaraciones polémicas. Está vez, en su participación en Intratables (América) durante la noche del miércoles no fue diferente, ya que hizo enojar Fabián Doman y sus compañeros al acusarlos de no hablar sobre el escandaloso trato que recibieron centenares de adults mayores que esperaban ser vacunadas en el Luna Park el día martes.

El actor fue invitado al programa de política para opinar sobre la situación de Beatriz Sarlo , que el miércoles se presentó en Comodoro Py y dijo que fue Soledad Quereilhac, la esposa de Axel Kicillof, quien la había invitado a participar de una campaña de vacunación con figuras públicas que finalmente nunca se hizo, hecho al que ella llamó un gesto “por debajo de la mesa”, una definición de la que luego se arrepintió.

Cruce de Fabián Doman y Gerardo Romano, en Intratables gentileza

“Para mi no tiene ninguna relevancia el affaire de Sarlo porque ya sabemos cuál es su posición prejuiciosa. La mala intención de decir ‘por debajo de la mesa’, una expresión que es inequívocamente algo atroz”, comenzó a declarar el actor en la entrevista, según Exitoina.

“Pero lo que más me llama la atención es que después de algo como lo de ayer, que significaba lo que fue y comparado con un hecho similar como lo fue -creo que era el pago del IFE-, una patinada de tener a los viejos en la calle, sin distancia y cayendo debilitados. Bueno, lo de ayer fue mucho más grave porque tenían todos de 80 años para arriba”, enfatizó Romano, comparando lo ocurrido en el Luna Park con las múltiples colas que hubo en bancos un viernes de abril de 2020 por culpa de la Anses.

“Los viejos estaban con andadores y solos, que es uno de los grandes problemas de la vejez, la soledad”, continuó el actor de El Marginal, para luego estallar de bronca contra los medios, incluido Intratables: “ No tenían ni una p... silla, y ni un p... diario reflejándolo. Ustedes tampoco”.

Doman reaccionó rápidamente e interrumpió a su entrevistado. “Falso, falso, falso, falso, falso, falso, falso, falso, falso”, repitió una y otra vez el periodista de América TV y Radio La Red, mientras que algunos de sus panelistas, como por ejemplo, Paulo Vilouta, le dijeron al actor que no había visto el envío del martes.

“Nosotros le dedicamos media hora del programa de ayer y hoy fue tapa de La Nación con una foto gigante”, señaló el conductor, y continuó con una dura crítica hacia Gerardo Romano. “Si vas a acusar, seamos concretos”, expresó el presentador con firmeza.

“Si querés te cuento la cantidad de minutos que le dedicaron ayer. No acepto Gerardo que se mienta” , le dijo Doman al artista, que explicó que efectivamente no había visto Intratables el martes y que opinó eso a causa de algo que había leído.

“Resulta que este programa le dedicó media hora. Leíste cosas que son inexactas y le faltás el respeto al programa. Lo que decís que ‘faltaban sillas’ ya lo dije ayer a la noche”, siguió Doman indignado.

Romano finalmente cerró el cruce diciendo que “había quedado todo aclarado”, y la entrevista continuó en paz.

Gerardo Romano volvió a hablar de “las vacunas para los viejos”

El actor fue consultado sobre su polémica comparación entre los vacunados VIP y las típicas situaciones de naufragio en las que se pide que se salven a “mujeres y niños primero”.

“Lo único que dije es que se había invertido en la pandemia la regla tradicional de salvar a los más jóvenes. Por eso di el ejemplo del naufragio. Ayer el Gobierno de la Ciudad no privilegió a los viejos, los hizo mier...”, disparó el abogado.

“Yo estoy laburando y exponiéndome. Quisiera estar vacunado. Tengo miedo de morirme o de que me intuben. Pero tengo una reserva ética que no me permitiría tomar una vacuna de algún pendejo, que todavía no vivió”, sentenció Romano.