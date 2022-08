Stefi Roitman subió reveladoras fotos en bikini y unas marcas en su cuerpo solo provocaron misterio

Stefi Roitman a menudo comparte fotos en bikini, ya que ella tiene su línea propia de trajes de baño, un emprendimiento que abrió hace poco más de un año. Pero en esta oportunidad, la actriz sorprendió con sus fotos que no hicieron más que provocar misterio.

La esposa de Ricky Montaner lleva un tiempo instalada en Miami, donde reside toda la familia de su marido. La pandemia la sorprendió en Estados Unidos junto a quien en ese momento era su novio, y se quedó a vivir allí.

La artista se adaptó a la vida nómade, más allá de que su hogar ahora está en Miami. Allí disfruta de la enorme mansión que el cantante construyó antes de casarse, de la compañía de Mao, el perro de ambos, y cada vez que tiene tiempo de la piscina.

“Calentttiiiiiito”, escribió Stefi al pie de sus fotos del día de pileta en las que luce una bikini combinada en rosa, blanco y tiras negras. Aunque, lejos de detenerse en el trabajado abdomen de la actriz, sus seguidores se extrañaron con lo que tenía en su panza.

Muchas teorías sobre sus fotos

Los seguidores de Stefi Roitman, intrigados con lo que llevaba en su abdomen

En los comentario, no hicieron más que preguntarse qué tenía Stefi Roitman en su panza y lanzaron diferentes teorías sobre las marcas de color dorado, para las cuales no dio una explicación. Embarazo, un tratamiento de belleza o simplemente crema para broncearse, fueron algunas de las explicaciones que le encontraron a la foto.

“Me dio ansiedad esas cosas pegadas”, “Pintamos toda la casa... Y sin dejar caer ni una sola gota de pintura que no sea... QUE ES ESOOO”, “Soy la única q entró a los comentarios para saber q mierda tiene en la panza y no encontré respuesta Porq nadie sabe q tiene en la panza”, “Cosa de chetos, no lo entenderias”, comentaron algunos seguidores.

Nadie pude decifrar qué es eso

“Para mí es un mensaje subliminal y está embarazada!!”, “Para mí está en espera de un pollito”, “Ya alguien ponga que es esoooo xfa tengo curiosidad”, “serán esas cosas q se pegan al cuerpo y te subsionan?????”, “Q función cumple eso q tenés en tu abdomen ??”, fueron otros de los cientos de comentarios que le dejaron al pie.