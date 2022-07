Stefi Roitman se grabó bailando en bikini y mostró en detalle cada centímetro de su cuerpo

Stefi Roitman se enfoca en su facetas de emprendedora y de influencer, mientras busca diferentes proyectos para su carrera artística como actriz, bailarina y cantante. La artista tiene más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, con los interactúa a diario, y a quienes cautivó con su último posteo.

La esposa de Ricky Montaner tiene una marca de bikinis y para promocionar uno de sus modelos de la última colección, bailó la última canción de su concuñado, Camilo. Al ritmo de “Naturaleza”, tema que el cantante colombiano sacó con la colaboración de Nicki Nicole.

“Yo soy así, así nací”, dice la última frase del tema y la eligió especialmente para esta ocación, en la que decidió mostrarse completamente al natural.

La conductora suele subir fotos de sus looks que marcan tendencia, y esta vez mostró una de las bikinis que vende de forma online en Estados Unidos y Argentina.

“Todos queremos el beso final?”, escribió al pie de su video que se llevó todas las miradas y en referencia al beso que le da a su perro, Mao Montaner, una estrella de las redes sociales.

Roitman eligió para mostrarles a sus fans una bikini con tiras ajustables y estampado de nubes, en los colores celeste y blanco. Y para lucirla mejor, mostró cada detalle de su cuerpo y desde distintos ángulos para que puedan apreciarla.

El video de Stefi superó los 14 mil “me gustas” en solo 3 horas y recibió miles de comentarios. “Una bombaaaaaaa”, “Diosa”, “Bellaaa total! Así como sos! Y con la @myhappy”, “Si si.. asi sos y te adoro!!”, “Perfectaaa”, “Siii queremos ese beso final!!”, fueron solo algunos de los mensajes de sus seguidores.

Los modelos que Stefi presento en My Happy.

Stefi Roitman usó una bikini híper cavada para despedir sus 27 años

Stefi Roitman y Ricky Montaner se subieron a un yate privado para hacer fiesta para despedir los 27 años de la actriz; el festejo adelantado fue muy íntimo pero muy sensual porque la bikini diminuta que usó la blonda dejó a todos atónitos en las redes sociales.

Este fin de semana, Stefi festejó por adelantado su cumpleaños número 28 y no dudó en subir fotos y videos a Instagram de lo bien que la estaba pasando. Pero claro, todas las miradas y los Me Gusta se fueron para el look que escogió para pasar el día navegando en Miami.

Stefi eligió una malla de dos piezas, corpiño triangular con una bombacha híper cavada, en color rojo, que apenas tapaba su zona más íntima. “Ahora si. Bye bye 27. GRACIAS mi Dios por tantoooo!!!!!”, escribió en Instagram.

Durante el día hubo un cambio de prenda, sólo de la parte de arriba: primero usó la roja que hacía juego con la parte de abajo y luego buscó una azul con detalles en rojo.

