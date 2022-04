Stefi Roitman conquistó con su baile y un look particular: corpiño de lentejuelas y campera de vaca

A punto de ser tía por el nacimiento de Índigo, el primer hijo de Camilo y Evaluna Montaner, Stefi Roitman no para de cautivar a sus seguidores en Instagram. La esposa de Ricky Montaner es fanática de hacer videos con los temas del momento y sus bailes y looks son parte de la producción.

La actriz argentina está en búsqueda de un rumbo para su carrera artística, si bien ya demostró que sabe actuar, bailar y cantar, y todo lo hace muy bien, aún no se ha decidido por un proyecto particular. Lo último que hizo fue ser host digital de La Voz Argentina, donde compartió espacio con su marido, cuñado y su suegro, Ricardo Montaner.

Además, en el último tiempo compartió algunos videos cantando, algo que hizo previo a ser pareja de Ricky Montaner. Es que Stefi participó de un reality de canto cuando era más chica y llegó lejos, aunque decidió abandonar poque no toleró el encierro.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Quizás, ahora con el apoyo del clan Montaner, eso pueda tomar aún más vuelo, ya que en la familia todos se dedican a la música o trabajan desde atrás, como productores o diseñadora, en el caso de Sara Escobar, la esposa de Mau Montaner.

El look de Stefi Roitman que solo a ella le queda bien

Mientras se decide qué hacer con su carrera artística, Stefi trabaja con sus redes sociales. En Instagram tiene más de 3 millones y medio de seguidores, con quienes interactúa a diario.

En su última publicación, deslumbró con un look muy particular, que solo a ella le queda bien. Se puso un corpiño de lentejuelas y lo combinó con una campera que la estampa estampa simula ser piel de vaca. Y remató el outfit con un pantalón corto estampado con osos.

Stefi bailó frente a la cámara al ritmo de “Ya me fui”, la canción de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole. La actriz aprovechó la canción y mostró su look, el que se llevó más de 56 me gustas.

“Ese outfit y voosss reinaaaaaa”, “Que bombaaa”, “Britney Spears te quiere copiar y no le sale jaja. Diosa”, “Necesito saber donde conseguiste esa camperaa Stefi dios”, “Belleza total”, “taaaan lindaaa”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron a Stefi al pie de su publicación.

