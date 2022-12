Stefi Roitman se sumó a un challenge brasilero y lo hizo con una bikini naranja que se le ve espectacular

Una vez más, Stefi Roitman se animó a más y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales. Un challenge de baile es viral en Tiktok y ella no quiso dejarlo pasar.

Algunos días atrás, la modelo se encaminó a la gran aventura de conocer Qatar y se dio el gusto de disfrutar de un partido de la Selección Argentina. Como era de esperarse, hubo un receso entre sus posteos diarios ya que mostró su experiencia en la sede mundialista.

Stefi Roitman en Qatar

“La felicidad no me entra en el cuerpo. Se me sale el corazón. Pedí y pedí por este momento y acá estamos. Llegué a verte Selección!!!!!!!!!!! VAMOS ARGENTINA!!!!!! VAMOS QUE SE PUEDEEEE. Estamos en semis carajoooooo te amoooo”, fue la emocionante descripción que eligió para el posteo donde mostró su felicidad en el estadio de Doha.

Faltó el clan Montaner

Esta tarde, algunos días después de ese eufórico día, la esposa de Ricky Montaner pasó su jornada intentando realizar uno de los bailes más complicados que se han viralizado en las redes sociales.

Se trata de “Tubarao Te Amo” un remix muy conocido en el vecino país que se baila con los típicos movimientos y señas de Tiktok.

Stefi Roitman y su bikini favorita.

Stefi decidió grabarse una vez aprendido y lo hizo con una vestimenta que no pasaría desapercibida. La rubia se vistió con su bikini favorita, de triángulo y tiras en color naranja.

“Na bueno no entendí el baile ni yo pero hola bikini naranja te amo. Saben dónde buscarla? Yo si los leoooooo”, agregó en el posteo haciendo referencia a cierta marca de trajes de baño.

Stefi Roitman y una foto en la que mostró de más

Este viernes, Stefi Roitman volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores con una foto sensual en la que posó con un traje de flores y quedó su parte delantera prácticamente al aire.

Stefi Roitman, en su perfil de Instagram

Stefi suele deleitar a sus fans con sus posteos jugados, y en esta oportunidad, lo volvió a hacer. Publicó dos fotos luciendo un traje con diseño de flores.

Lo que más llamó la atención fue que dejó prácticamente al aire su delantera. En el posteo, escribió: “Viernes con sabor a viernes con olor a viernes con amor de viernes”.