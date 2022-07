Stefi Roitman usó una bikini híper cavada para despedir sus 27 años arriba de un yate privado

Stefi Roitman y Ricky Montaner se subieron a un yate privado para hacer fiesta para despedir los 27 años de la actriz; el festejo adelantado fue muy íntimo pero muy sensual porque la bikini diminuta que usó la blonda dejó a todos atónitos en las redes sociales.

Este fin de semana, Stefi festejó por adelantado su cumpleaños número 28 y no dudó en subir fotos y videos a Instagram de lo bien que la estaba pasando. Pero claro, todas las miradas y los Me Gusta se fueron para el look que escogió para pasar el día navegando en Miami.

Stefi eligió una malla de dos piezas, corpiño triangular con una bombacha híper cavada, en color rojo, que apenas tapaba su zona más íntima. “Ahora si. Bye bye 27. GRACIAS mi Dios por tantoooo!!!!!”, escribió en Instagram.

Stefi Roitman usó una bikini híper cavada para despedir sus 27 años

Durante el día hubo un cambio de prenda, sólo de la parte de arriba: primero usó la roja que hacía juego con la parte de abajo y luego buscó una azul con detalles en rojo.

La actriz, su esposo y amigos íntimos se subieron a un yate y pasearon por Miami durante todo el día. Le cantaron el “casi” feliz cumpleaños, sopló las velitas, comieron torta y disfrutaron de un tobogán acuático.

“Párrafo aparte para mi esposo. Te amo por hacerme el fin de semana tan increíble y hermoso. Soy una afortunada. Mi amor por vos es hasta la eternidad. Infinito. X siempre”, sumó en el texto que compartió junto al álbum de su previa de 28 años.

Stefi Roitman cumple 28 años y se adelantó con los festejos

“Cumplo el lunes 18. Pero acá festejamos por adelantado. Tan agradecida por mi familia”, escribió en las redes la actriz argentina casada con el hijo de Ricardo Montaner.

“Tan agradecida por la noche de ayer, por el día de hoy, por el amor de mi esposo, de mis amigos, de mi familia TODA. Me rodeo de personas que se merecen lo mejor en esta vida. Disfrutar juntos es lo máximo del mundo. Gracias también a todos ustedes por los mensajes hermosos que ya estoy recibiendo”, compartió.

Y apenas el reloj marcó las 00 de este lunes, Stefi subió una historia de la luna y su marido, su combo preferido para arrancar con su nuevo año de vida.