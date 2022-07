A Barby Franco se le escapó al aire el sexo del bebé que espera

Barby Franco y Fernando Burlando están viviendo un presente muy buscado, estar en la espera de su primer hijo juntos es haber convertido en realidad un sueño de hace muchos años. La flamante mamá está tan emocionada que contó de más en “La noche del domingo”.

Desde que la modelo contó que estaba embarazada se le pregunta por el sexo del bebé y los posibles nombres. Tanto ella como el letrado jugaban con incógnitas pero este fin de semana, Barby se dejó llevar y contó si tendrá una beba o un bebé.

Mariano Iúdica la presentó en el programa y se sorprendió por lo grande y hermosa que tiene la pancita Franco. “¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, exclamó.

“Está prendida, prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”, lanzó para corregirse después de notar que había metido la pata al referirse primero como si estuviera esperando a una niña.

Barby Franco quiere comerse la placenta de su bebé

Barby Franco dijo sin darse cuenta el sexo de su bebé en camino

La panelista de Iúdica y Burlando estaban organizando una fiesta de revelación del sexo, sería la próxima semana con invitados íntimos y amigos de la farándula pero, al parecer, la sorpresa ya fue dada.

“No, ya sabés, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, soltó Mariano al escuchar a Barby. Y a la flamante mamá no le quedó más afrontar su torpeza.

“¡Qué bol…! Bueno, sí, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, se sinceró.

Barby aprovechó los minutos de aire para contar que su suegra ya sabía que iba a ser abuela: “Primero quiero mandarle un saludo enorme a la mamá de Fernando que nos está viendo desde el Instituto de La Plata, que sigue internada pero está mucho mejor gracias a todos, que rezamos por ella”.

Y también confió que la gente en la calle le está demostrando mucho cariño y hasta le regalan cosas: “Es tremendo. El otro día fui a una casa de comidas rápidas con gorrito y todo, y cuando iba a pagar me dijeron: ‘No, pará Barby, te regalamos el combo’. Por la calle me están mimando un montón. Me está gustando el estado”.