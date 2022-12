Stefi Roitman se quitó la remera y el sostén para darle la bienvenida a diciembre

Stefi Roitman cambió su vida por completo durante la pandemia al enamorarse de Ricky Montaner, instalarse en su casa de Miami junto a toda la familia del músico y luego casarse jurando amor eterno. La actriz argentina está muy feliz y sensual, así se muestra en las redes.

La blonda sabe que sus más de 3,7 millones de seguidores están pendientes de la posibilidad de que anuncie de un momento al otro la llegada de un bebé. Mientras todos hablan de eso y hasta ella misma alimenta el rumor, compartió un álbum de fotos que dejó a todos sin palabras.

Ricky y Stefi se casaron en enero de 2022.

La joven hizo un topless que evitó la censura de Instagram y así recibió a diciembre, el último mes del año. Fue inteligente y se tapó sus lolas con una revista en la que ella sale como protagonista.

Stefi Roitman supo cómo levantar la temperatura de Instagram

“Quien más necesitas en este momento es a vos mismo. A vos mismo confiando en vos mismo. Hello December, te siento como nuevo. Even if you are the ‘last’”, escribió como epígrafe de las postales en las que sale con un pantalón cargo de jean cintura baja.

Stefi está en la Ciudad de México, en una sala toda vidriada ubicada en un piso alto de un edificio. Posando contra el ventanal y sentada en un sillón, la joven muestra la edición de diciembre de la revista InStyle donde sale una nota sobre ella.

Stefi Roitman supo cómo levantar la temperatura de Instagram

Recibió un montón de Me Gusta y de comentarios de sus fanáticos que aplauden su belleza y talento para brillar en cualquier parte del mundo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner ¿serán papás?

Toda la familia Montaner y allegados a la pareja hacen referencia a la posibilidad de que Stefi y Ricky sean papás pronto; sobre todos, después de que Evaluna Montaner diera a luz a Índigo y que Mau Montaner recibiera a su hijo Apolo.

El punto es que ahora, fue la propia actriz argentina la que compartió una galería de fotos y videos donde hablaba de sus antojos, y muchos tomaron este gesto como la primera señal de la llegada de la cigüeña.

Stefi Roitman y su esposo, Ricky Montaner

“No lo entenderían”, escribió Roitman en el epígrafe de la publicación, desafiando a todos para que adivinaran de qué se trataba. En las imágenes se la veía comiendo postres como helado, pochoclo, una tarta de queso y una torta de mousse de chocolate con turrón y crema chantilly.

Stefi Roitman reveló cuáles son sus gustos de helado favoritos.

Lo cierto es que, tras la publicación de Roitman, enseguida aparecieron los comentarios vinculados a una posible maternidad que, como si se tratara de una profecía autocumplida, de tanto insistir con el tema parecería que, finalmente, Stefi lo fuera a anunciar.

“Para mí está embarazada”, “Ya lo dijo Marlene en la presentación de su libro...sus 3 nietos...Índigo, Apolo, y el bb de Ricky y Stef que se viene? Veremos si así Dios lo quiso”, “Antojos ! Tenes cara de bb en camino ! Te lo digo yo”, “Síntomas de embarazo”, “Barriguita?”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Stefi Roitman y Ricky Montaner, muy enamorados. (Instagram Ricky Montaner)

Sin embargo, también hubo algunos de quienes la siguen que descartaron de plano esa posibilidad y solo vieron el placer de disfrutar la comida: “La tarta de queso me hizo daño al corazón”, “Lo que yo entendí acá es que amas la comida en especial las cosas dulces. Quiere decir que, sos de las mías y te banco ah jaja”.

Lo cierto es que ni Ricky Montaner ni Stefi Roitman han dado por cierta ninguna noticia que incluya un bebé.

Más juntos que nunca

Stefi Roitman y Ricky Montaner

