Sol Pérez subió un video en bikini con planos tremendos de su retaguardia desde el mar de Grecia

Que Sol Pérez es dueña de una figura estupenda, no cabe ninguna duda. A diario nos muestra sus ejercicios en el gimnasio y cómo cada uno de sus músculos se marcan y la hace ver más sexy.

La ex chica del clima supo ganarse su lugar en la televisión argentina y ahora está todas las noches en el Debate de Gran Hermano. Es una de las analistas que más sabe y cuestiona los participantes que siguen adentro de la casa más famosa del país o a los que van saliendo domingo a domingo.

La presentadora de televisión brilla cada noche en la pantalla de Telefe, no solo por su talento sino también por sus looks.

Sol Pérez

Pero esta vez se robó la atención de todos sus fanáticos al subir a las historias un video de sus vacaciones por Grecia. Sol Pérez se ve hecha una diosa, camina entre las piedras para buscar el mejor lugar que le sirva de trampolín para lanzarse al mar celeste cristalino.

Sol usa una bikini negra diminuta y los planos muestran su cola desde ángulos distintos, todos sensuales y fuertes pacientes cardíacos. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y la mayoría reaccionó al material compartido.

El viaje lo hizo en nuestro invierno y, en ese momento, compartió varias postales de su escapada romántica con su novio y dejó a todos en jaque.

Sol Pérez enamoró a todos con su foto en bikini desde Italia

Sol Pérez recordó sus vacaciones

Sol Pérez cautivó con una microbikini café.

Look tremendo de Sol Pérez para salir en la tele

“La chica del clima” lo da todo a la hora de elegir la ropa y los accesorios que va a usar en el debate que conduce Santiago del Moro y es lo más comentado en las redes sociales.

La semana pasada optó por un pantalón de cuero negro y un corset, también de cuero y del mismo color y debajo vistió una camisa blanca que le dio el toque a su outfit. Su look blanco y negro se llevó todos los “likes”, aunque le criticaron un detalle.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

“Semana black & white”, escribió Sol al pie de su posteo de Instagram, red social en la que la siguen casi seis millones de personas. Además, adelantó que durante toda la semana lucirá prendas en blanco y negro.

La publicación recibió más de 26.800 “me gustas” en solo una horas y cientos de comentarios en los que halagaron la belleza de la rubia, pero también criticaron su decisión de usar lentes de contacto de color, que no dejaron que se luzcan sus ojos al natural.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

“Amo tu onda... Pero no me gusta los lentes de contacto con el color hermoso y natural que tenes...”, “Hermosa, me encanta, pero el color de ojos mmm”, “Hermosa estas como siempre, pero te sacaría los contactos porque naturalmente sos bella”, “Sol..sinceramente te queda hermoso cualquier look.. pero no te hagas nada raro en el pelo.. (como el rubio.)..,,No me gusto..”, “Basta con esos Looks porfavor. Muy diosa!”, fueron algunos de los comentarios.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.

Sol Pérez la rompe con sus looks para GH.