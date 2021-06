Sergio Verón habló sobre el reencuentro de sus hijas adoptivas con su madre biológica y emocionó a todos

Invitado a la mesa de Juana Viale en “Almorzando con Mirtha Legrand”, Sergio Verón emocionó a la conductora y a los invitados, al contar algunos detalles de la adopción de sus dos hijas de nueve y once años.

“Son dos hermanitas maravillosas”, comentó Sergio que aprovechó su estancia en el programa para festejar su primer “Día del Padre”. “Tengo dos nenas. El año pasado salió el tema, pero por una restricción y por preservar la identidad de ellas no se podían decir los nombres. La más grande se llama Ariadna, tiene 12 años, y la más chiquita se llama Crystal, y tiene 10. Son hermosas”, continuó Verón.

Luego, el ex preparador físico de “Cuestión de Peso” reveló que las niñas pasaron algunas penurias antes de que él y su pareja, Franco Verdoia, las conocieran: “Esto fue en plena pandemia, 24/7 encerrados en casa. A medida que fueron pasando los días nos fuimos conociendo todos. Fuimos descubriendo sus historias con los días, el por qué había pesadillas y el por qué teníamos que ir a la cama a leerles un cuento y tomarles las manos porque si no, no se dormían. Fue duro, porque apareció todo lo que tenía que aparecer en dos niñas que vivieron una infancia terrible. Ellas son dos resilientes. Las cosas que les pasaron no les tienen que pasar a ningún niño en el mundo”, expresó el entrenador.

Minutos después, el invitado habló de su decisión de rearmar su familia: ”Tiene dos hermanos que son más grandes, se volvieron a ver. Son hermosos. Nos juntamos y celebramos el cumpleaños. También las reencontramos con su mamá que falleció”, explicó Verón en el almuerzo de domingo.

“Ellas no sabían dónde estaba la mamá. Era terrible eso. Y ellas tienen un vìnculo muy amoroso, del recuerdo que tienen de su mamá”, compartió el autor del libro “¡Odio el Gym!”. Luego reveló que encontrar a la madre de las niñas: “La encontramos. Fuimos el día de su cumpleaños a la Chacarita, y ellas llevaron el álbum de fotos a presentarle a toda la familia. Le contaban con el álbum ‘esta es mi perrita que se llama Pancha, mi gatita. Éste es mi papá’. Les llevamos flores y reconstruimos eso tan importante para todos que es la mamá”, agregó muy emocionado el preparador.

“Ellas la habían perdido en su momento, no sabían más, y ahora nos reencontramos y tienen a su mama, y tienen sus dos papás”, cerró Verón emocionando a todos.