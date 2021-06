Jonatan Viale recordó a su padre con un emotivo posteo: “Te amo con todo mi corazón”

A dos meses de la partida del periodista Mauro Viale por coronavirus, su hijo Jonatan Viale, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje por el Día del Padre, junto a una serie de fotografías con sus hijos.

“Feliz día papá. Te amo con todo mi corazón”, escribió el periodista en Instagram saludando con mucho afecto a su padre, quien falleció de un paro cardíaco en abril de 2021 días después de aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Jonatan también utilizó Twitter para expresarse, citando un video que había posteado su hermana, donde se veía la faceta menos conocida del periodista de 73 años, junto a sus hijos y nietos: “Te amo con todo mi corazón”, rezaba el mensaje del actual conductor del programa de Radio Rivadavia “Pan y Circo” y de “+Realidad”, emitido en el canal de televisión LN+.

Actualmente Jony está muy activo con su carrera profesional, pero hace un mes su presente era distinto, es que tras la partida de su padre, el politólogo y los integrantes de su familia, contrajeron Covid-19 y debieron aislarse, aunque él fue quien se llevó la peor parte y debió ser internado: “Tenemos el alta. No fueron días fáciles. 5 noches con 39 grados. Estuve unos días muy bien cuidado en la Suizo Argentina. Ahora, en casa. Con la fuerza de mi familia, que es lo único importante”, expresó Viale en un posteo en Instagram, dando las buenas noticias de su recuperación.

Posterior al alta, el presentador volvió a sus respectivos programas y reveló cómo transitó la enfermedad en el hospital: “Fue increíble lo que pasó, me dormí una siesta con 38 de fiebre, nunca bajaba la maldita fiebre. Eran las 3 de la tarde, no tenés ganas de otra cosa, me dormí y soñé una cosa muy impresionante. Ya saben que soy racional, cero metafísico, si creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Soñé un abrazo muy fuerte, muy real de mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy”, cerró Viale, recordando a su papá en esos momentos difíciles.