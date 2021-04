Murió a los 73 años Mauro Viale: estaba internado por coronavirus

Mauro Viale murió este domingo tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos. El periodista de 73 años se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus .

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves pasado. El sábado, tras haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado y dio positivo. Murió como consecuencia de un paro cardiaco.

La noticia fue confirmada por su compañero de canal y colega Rolando Graña mientras conducía GPS, el programa de los domingo de A24.

“Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista claramente emocionado.

La noticia conmocionó al periodismo argentino y tras informar los sucedido los canales de noticias interrumpieron la transmisión para anunciar la noticia.

De nombre Mauricio Goldfarb, Viale nació el 28 de agosto de 1947. Desarrolló su carrera como periodista en diferentes medios, adquiriendo celebridad en la televisión. Comenzó en la década de 1970 en el periodismo deportivo como reportero y comentarista de los partidos de la Primera División de Argentina para Canal 7, luego llamado ATC.

En mayo de 1977, debutó como relator. En vísperas del Mundial de Fútbol de 1978, disputado en Argentina, condujo el programa Con un pie en el Mundial.

Los años 1980 fueron sus consagratorios como relator, siempre para la misma emisora, integrando el personal original del reconocido Fútbol de Primera, entre agosto de 1985 y junio de 1989, cuando el programa pasó a Canal 9.

Tras su participación en los noticieros de ATC “Buenas noches país”, en 1989 y “Dos horas”, en 1990, realizó entre 1991 y 1996 el programa periodístico La mañana, por el mismo canal, que por entonces era el único que transmitía en vivo en ese horario, complementado con otros programas vespertinos similares: Anochecer con Mauro Viale (1993 y 1995) y La tarde con Mauro Viale” (1994).

El periodista pasó por innumerables programas y fue una de las figuras más controvertidas de la televisión de los 90. Hasta los últimos días de su vida estuvo al frente de Mauro, La Pura Verdad y también participaba en Polémica en el Bar.