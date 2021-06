Día del Padre: famosos e influencers aprovecharon las redes sociales para dejar tiernos mensajes

La pandemia y las restricciones no han representado un freno para que las familias puedan saludarse y celebrar el Día del Padre, en un contexto por demás particular. Muchos replicaron sus saludos en las redes sociales y compartieron fotos con sus papás o emotivos mensajes para quienes ya no están.

Los famosos e influencers no se quedaron afuera de esta tendencia y aprovecharon la jornada especial para poder exteriorizar el amor por sus seres queridos. Uno de los más emotivos fue el posteo que hizo Luis Ventura, quien compartió en Instagram una foto en la que sale Diego Maradona acompañado de su padre, don Diego.

Otra emotiva postal fue la que subió Catherine Fulop, quien posteó imágenes de su pareja y sus hijas. Así, en la publicación puede verse a Ova Sabattini junto a Oriana y Tiziana. La modelo venezolana acompañó el posteo con un emotivo texto en que expresó que “Feliz día Papá Ova, hoy te homenajeamos porque eres el mejor padre que pude soñar para mis hijas, desde el minuto cero cuidaste de ellas y las amaste y las amas con todas tus fuerzas”.

Otro de los famosos que se sumó a la ola de saludos fue Marley. El presentador muchas veces contó en sus redes sociales la historia de su papá y de cómo llegó a la Argentina, huyendo de la guerra en Alemania. En esta oportunidad, Ale compartió una postal en la que está junto a su papá Jack y a su hermano Ricardo.

Mariana Fabbiani también saludó a su papá con una tierna foto y un sentido mensaje: “Feliz día Pa!!! Te lo digo siempre pero hoy más que nunca. ¡¡¡Gracias!!! Elegí esta foto porque recuerdo lo feliz que fuiste ese día en el campo, tu lugar en el mundo”.

luego agregó: “Honesto, trabajador, apasionado, brillante, pusiste la vara alta papi. Hoy te lleno de besos, todos los que me vengo guardando. Te amo!!! Gracias por cuidarnos siempre a todos.”