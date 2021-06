Tras su ausencia por coronavirus, Jonatan Viale regresó a la radio: “Soñé con el abrazo de mi viejo y nunca más tuve fiebre”

Tras haber obtenido el alta por coronavirus, Jonatan Viale finalmente regresó a su trabajo. Primero lo hizo en su programa de Radio Rivadavia llamado “Pan y Circo” y luego en el ciclo “+Realidad”, emitido en el cala de televisión LN+.

En la radio, Jony habló de la principal secuela que tuvo tras superar la enfermedad: “Esta es la voz que me quedó. Tengo un poquito de nervios...”, aseguró el conductor en el pase con su colega, Baby Etchecopar.

“Volví al psicoanálisis con José Abadi. Una de las conclusiones más obvias es cuánto internalicé a mi viejo. Tuve cinco noches con 39 de fiebre, el oxímetro de mier... que me hacía recordar a mi viejo. Es un espanto, empezás a temblar. Estaba en la cama y no podés controlar el cuerpo”, comenzó Viale acerca de sus experiencias en la clínica Suizo Argentina. “Me arruinaba por mi viejo. El último audio de WhatsApp de mi viejo era con el ruido del oxígeno. Si me ponían el oxígeno no sabemos que iba a pasar, por ahí me agarraba un ataque de pánico muy fuerte y me tenían que sedar. Fueron 5 noches con 39 de fiebre, subió la inflamación pulmonar, de 3 a 12, o sea se hinchó el pulmón, por la reacción que hace el cuerpo al coronavirus”, dijo el periodista.

Una de las cosas que más llamó la atención, fue la increíble experiencia del politólogo en una noche de mucha fiebre: “Ese viernes, fue increíble lo que pasó, me dormí una siesta con 38 de fiebre, nunca bajaba la maldita fiebre. Eran las 3 de la tarde, no tenés ganas de otra cosa, me dormí y soñé una cosa muy impresionante. Ya saben que soy racional, cero metafísico, si creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Soñé un abrazo muy fuerte, muy real de mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy”, cerró Viale.

Recordemos que Mauro Viale falleció el pasado 11 de abril por coronavirus y Jonatan reconoció los desafíos que le generó esa pérdida: “Pensás que te podés morir, que todo se derrumba... Fue mucho y de golpe. Me hice todas las preguntas obvias: para qué, por qué, cuánto, cómo, en qué momento estoy con los chicos. Tuve un reencuentro muy fuerte con los chicos, de hecho lo llevé a Romeo todos los días al jardín. Él está con mucho miedo de volver al jardín. Estuvo dos semanas sin sus papás. Mica se internó conmigo, se vino conmigo y los chicos se quedaron con la abuela... Te replanteas miles de cosas”.