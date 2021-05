Jonatan Viale recibió el alta por coronavirus y recordó a su padre

Luego de confirmar su positivo de coronavirus, Jonatan Viale finalmente fue dado de alto junto al resto de su familia quienes, al igual que él, padecieron la dura enfermedad. El periodista confirmó la noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que se ve a su mujer, Micaela Krolovetzky, y uno de los hijos de la pareja, caminando por la calle y jugando.

“Tenemos el alta. No fueron días fáciles. 5 noches con 39 grados. Estuve unos días muy bien cuidado en la Suizo Argentina” Describió Viale. “Ahora, en casa. Con la fuerza de mi familia, que es lo único importante”, recalcó el conductor radial, a quien se le notó un buen estado de ánimo al recordar su actual lugar de trabajo: “Supongo que en los próximos días estaré molestando de nuevo en Radio Rivadavia y La Nación+”.

“Gracias por la paciencia. Gracias por la contención”, agradeció Jonatan y además, envió un mensaje para la sociedad: “Estamos viviendo un espanto. Les pido CON EL ALMA que se cuiden mucho”.

Por último, Jonatan le dedicó unas palabras a Micaela: “Gracias mi amor. Ya lo sabes, pero sin vos no hubiera podido. Sos TODO”.

El periodista también recordó a su padre, Mauro, quién falleció el pasado 11 de abril por coronavirus: “Fue más una situación de angustia por todo lo que había pasado con mi papá. Yo creo que el hecho de lo que paso con mi papá, por lo que estuve hablando con mi psicólogo, me llevó a una crisis de angustia y tuve mucho miedo de pasarla mal. Es un virus muy agresivo y también tuvo este componente emocional de lo de mi viejo, que yo creo que pesó un montón: empezás a pensar cualquiera. Pero mi psicólogo que me ayudó a tratar de darme cuenta de que yo no era mi papá. En un momento lo pensé”, contó Jonatan sobre como influyó en su salud las emociones generadas por la partida del reconocido periodista.

Viale habló también sobre su vuelta al trabajo “No me quiero poner una fecha porque todavía estoy con un poco de ansiedad, miedos, falta de aire y esas cosas. Pero tengo muchas ganas de volver, de estar con mis compañeros”.

