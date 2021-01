Sergio Lapegüe reveló cuándo se contagió de Covid-19 y respondió a las burlas

Desde el lunes que Sergio Lapegüe se encuentra en aislamiento y recibiendo tratamiento médico debido a su resultado positivo de Covid-19. El periodista volvió de su viaje a la Rivera Maya y a los días fue internado con urgencia a causa del asma que lo aqueja de toda la vida. Fue a causa del asma que durante toda la pandemia salió al aire desde su casa, para evitar el contacto. Es esta condición lo que lo convierte en un paciente de riesgo, internado en el Sanatorio Juncal de Temperley.

Luego de dos días de incertidumbre, Lapegüe no solo informó a través de sus redes su estado de salud, cuando dijo que el virus “ya había tomado su pulmón derecho”, sino que también se preparaba para recibir plasma. Al poco tiempo ya había “revivido”. Pero los comentarios por las redes no tardaron en llegar y el periodista decidió salir a aclarar algunos cuestionamientos y enfrentar a los usuarios que se dedican a criticar.

“Sé qué hay gente mal intencionada. Que se alegra de los problemas del otro. Que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes”, dijo refiriéndose a todos aquellos que usan las redes como aliados en los momentos de vulnerabilidad. Luego, aclaró cómo y cuándo quedó contagiado: “El virus no lo traje del viaje. Lamentablemente me contagie acá. Se los digo de corazón. Un amigo”.

Las palabras de Sergio Lapegüe al personal de salud

“La soledad. Estar aislado. No querer ver a nadie. Estar a oscuras por necesidad. No podés prender la tele, simplemente porque no querés escuchar nada. Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del COVID”, comienza diciendo su nuevo texto transitando el Covid-19, donde los servidores públicos son los protagonistas.

La nueva foto del periodista desde el hospital.

“Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación. Que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad tan desconocida como rara, de la mejor manera sin secuelas”, explica sobre cada momento de su servicio.

“‘Los héroes’, como los llamamos al principio, ¿se acuerdan? Cada vez que tienen que entrar a cada cuarto se visten con ropa nueva la que se quitan cuando se van. (...) Viene la experimentada enfermera y te inyecta antibióticos o corticoide, o un anticoagulante, para evitar una posible trombosis. Y un mazazo cae sobre tu cabeza, que te desploma sobre la cama. No querés levantarte. Solo que pase el tiempo y que el virus se vaya cómo llego”.

Refiriéndose después a su actual estado de salud, contó que a pesar de que el virus no se propaga, en su cuarto día internado es atacado por la fiebre: “Debo reconocer que estoy pasando por varios estados. Van y vienen. Dolor de huesos, de espalda, fiebre, tos, descompostura, desgano, dormitar a cualquier hora, y a veces te agitas, te falta el aire. Algo que conozco bien por mi asma”,