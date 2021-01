Preocupación por la internación de Sergio Lapegüe a causa de coronavirus

Apenas regresaba de sus vacaciones en República Dominicana cuando Sergio Lapegüe notó que había contraído la enfermedad que va sumando nombres a la lista, el Covid-19. Después de confirmarse su contagio, el periodista fue internado de urgencia en el Sanatorio Juncal de Temperley, debido a tener una concentración del virus en el pulmón derecho. Se suma a su condición que es paciente de riesgo debido a ser asmático.

Ya en agosto, tuvo que aislarse después de que su compañera Roxy Vázquez anunciara que estaba contagiada. En ese momento, se sometió no solo al hisopado, sino a estudios complementarios, análisis de sangre, orina, el serológico y hasta una tomografía de tórax. Todo debido a su condición de paciente de riesgo.

En una entrevista que tuvo con Teleshow hace algunos meses, el mismo conductor de TN reveló su condición: “Yo tengo asma de toda la vida, con crisis agudas que hacen que se me cierre el pecho y no pueda respirar. Es tremendo, porque es como morirse. Así que tengo que tener siempre los medicamentos al lado para zafar”. Aunque reveló que ser asmático nunca lo detuvo, en realidad, hasta se define de otra manera: “Pero soy un workaholic: me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y hasta las nueve de la noche no vuelvo a casa. Eso, sin contar mi trabajo con la música, las charlas motivacionales que doy y la conducción de eventos. O sea que, cuando me dijeron que me tenía que quedar en casa, fue como un mazazo en la espalda”.

Las vacaciones de Sergio Lapegüe

Antes de irse de vacaciones, y con un antecedente de “ataques de estrés” por el año vivido, el periodista escribió: “Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!”.

El periodista en sus vacaciones en Rep. Dominicana.

En su retorno de Rep. Dominicana y antes de enterarse de su nueva condición, Lapegüe había escrito: “Disfrutamos del sol y del mar. De las charlas interminables. De las risas cómplices. De la pirámide imperfecta pero cada año más alta. De nuestras locuras sanas. De dormir sin límite de tiempo. De cada día hacer nuestro entrenamiento”. Y escribiendo a algunos amigos con los que compartió, puso: “Crecimos juntos. Nos casamos. Nuestros hijos crecieron y también son amigos. Se sumaron sus parejas. Y vamos por más....La familia se agranda y con ella nuestra unión. Ya estamos otra vez en casa....soñando lo que viene!!!”.