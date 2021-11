Se le inundó la casa a Mica Tinelli y se mostró desesperada en las redes

Las lluvias torrenciales estuvieron presentes este fin de semana en varios puntos del país. El sábado a la tarde y noche pasó por Mendoza y el domingo azotó a Buenos Aires. Razón por la que varios partidos de fútbol no se jugaron y a Mica Tinelli se le inundó el departamento.

La hija mayor de Marcelo Tinelli se mostró angustiada en las redes sociales y muy preocupada por el piso de su hogar que es de madera y se le mojó todo. Fue en Instagram que la influencer hizo varios videos de su casa llena de agua pero no porque se le metió por las ventanas o tuvo pérdidas en el techo sino por un desperfecto en el cañerías del baño.

Mica dejó registrado el desastre que había en su vivienda y lo subió a las redes sociales; primero mostró a su perra sentada en el sillón y luego la inundación. “Ayer estábamos todos muy relajados hasta que... Se empezó a inundar mi casa”.

El malestar de Mica Tinelli después de que se le inundara su casa

Fueron varios videos en los que Mica mostraba distintas habitaciones como la cocina, una pieza, el pasillo y el baño, todas con los pisos llenos de agua. En algunas tomas se ve a una persona que la ayuda a secar todo con un arreador.

Y la influencer no dudó en mostrarse en las historias y compartir con sus seguidores lo que estaba sucediendo: “Empezó a salir agua sin de la rejilla del baño chiquitito, del baño de invitados. Sin parar, sin parar, sin parar. Y se ve que eso, a su vez, tiene alguna conexión por el mismo lado con la rejilla del lavadero. Entonces, empezó a salir agua por las dos, sin parar”.

Frente a sus 2.1 millones de fanáticos, la mediática compartió su mayor preocupación: “Lo único por lo que estoy sufriendo en este momento es por este piso. Ayer logramos secar todo, pero yo no sé si este piso después no se daña”.

“Si alguien sabe me avisa. Igual, este piso está hidrolaqueado, no sé si se dice así. Pero me da miedo de que se empiece a levantar. Es por lo único que estoy sufriendo”, aclaró Tinelli y de este modo le pidió ayuda a toda su comunidad.

“Después vino el señor con una máquina, destapó...No podía destapar la del baño, tuvo que sacar el inodoro...! No entienden el caos!”, explicó y reiteró: “Ya está resuelto, pero ahora mi miedo es esto, el tema de los pisos y todo. No sé”.

