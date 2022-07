Quién es Martín Abascal, el uruguayo que brilla en Canta Conmigo Ahora pero Carmen Barbieri destrozó

Martín Abascal se presentó el juves en Canta Conmigo Ahora y la rompió al cantar el tema “Ahora quien” de Marc Anthony y logró que 96 de los 100 jurados se paren a cantar con él. Su presentación fue de las más comentadas, aunque no todos fueron halagos, ya que Carmen Barbieri no tiene le mejor recuerdo de él.

El artista tiene 32 años, es uruguayo, pero hace 13 años que se asentó en Argentina con el firme propósito de triunfar en la música, cueste lo que cueste. Participó de otros programas como Got Talent, Operación Triunfo en 2009 y fue parte del elenco de la obra La gran revista.

Es que Abascal tiene un pasado polémico que no pasó desapercibido y volvió a salir a la luz tras su participación en el nuevo programa que conduce Marcelo Tinelli por Eltrece.

Uno de los conflictos que protagonizó fue en el 2020, cuando hizo una versión rockera del Himno Nacional en la versión local de Got Talent, y que los jurados rechazaron. Además, una de las coaches consideró una “falta de respeto” al símbolo patrio.

Anteriormente, en 2017 tuvo un fuerte cruce con Carmen Barbieri. El joven fue contratado por la actriz y directora teatral para La gran revista, uno de los éxitos que llevó al teatro.

El artista aseguró que había sido maltratado por la capocómica y filtró audios de Barbieri a la prensa, lo que molestó mucho a la capocómica. “Enano de mierda, te voy a agarrar y te voy a hacer más enano”, se la escucha decir en uno de ellos.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Martín Abascal

Tras la presentación de Martín Abascal en el reality de canto de Eltrece, Carmen Barbieri recordó su pelea con el cantante. “Lo dirigía en La gran revista y como (Juan) Alsua no le había conseguido todavía el lugar donde dormir, yo le di mi suite del (Hotel) Hermitage porque tenía dos habitaciones”, contó en Mañanísima.

Y siguió: “No era un chico de la calle, trabajaba en los boliches gays, se quejaba mucho con Alsua y yo le metí porque dije ‘este pibe va a llegar, es un artista maravilloso’”.

Además, la conductora dijo con cierta ironía que el cantante también “actúa muy bien” pero que en aquel entonces aún " tenía que aprender lo profesional”.

“Ni me acuerdo por qué me enojé, pero me acuerdo que no cumplió; no me acuerdo bien, pero había cosas... yo quería que aprendieran en un mes lo que no aprendieron en un año”, agregó.

Y continuó: “No lo volvería a contratar porque no es buen compañero, una persona que te graba cuando estás discutiendo... esas cosas no se hacen... grababa todo y lo mandaba a los programas”.