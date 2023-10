Pampita y Julieta Poggio, juntas en un proyecto laboral y sus looks captaron las miradas

Pampita y Julieta Poggio fueron contratadas para protagonizar juntas una publicidad y la ex Gran Hermano compartió imágenes del backstage de la propuesta laboral que las unió. Por supuesto, el look de ambas no pasó desapercibido y captaron todas las miradas.

Como representantes de diferentes generaciones y por ser de las mujeres del momento, fueron convocadas para grabar una publicidad y ya se conocieron algunas imágenes. Fue Juli quien las compartió en sus redes y generó expectativas con sus fans.

Si bien ya se habían conocido, incluso la ex GH recibió consejos de parte de Pampita, es la primera vez que trabajan juntas y se las vio muy compinches y a gusto.

La jurado del Bailando 2023 y la protagonista de Coqueluche filmaron en el casino del Hipódromo de Palermo y la finalista de Gran Hermano tituló el encuentro como uno de los “momentos iconics del año”.

Para la ocasión, ambas lucieron vestidos cortos. En el caso de Pampita, llevó uno negro de mangas largas, con la espalda descubierta, al que sumó unas botas caña media del mismo color.

En tanto que Julieta se puso un vestido brillante, al cuerpo y sin mangas, al que anexó unas botas caña alta de en crudo.

“Reina capricorniana”, le escribió la joven a la modelo y conductora en la foto en la que posaron juntas en las escaleras del casino, luego de un día de producción en el que compartieron más que trabajo.

Pampita y Julieta Poggio posaron juntas.

Pampita impactó con su mono repleto de brillos y transparencias en su espalda para el Bailando 2023

Carolina Pampita Ardohain deslumbró en su última publicación en Instagram este lunes por la noche, compartiendo un video en el que revela su look especial para la noche del Bailando 2023, donde ejerce como jurado.

Pampita encendió la pantalla con un mono con transparencias y muchos brillos

En el clip, Pampita lució un elegante catsuit que no pasó desapercibido, destacándose por sus brillos y sutiles transparencias, especialmente en la espalda.

La modelo y conductora argentina mostró su innegable estilo y sofisticación, generando expectación entre sus seguidores sobre su participación en el programa de Marcelo Tinelli.

Pampita encendió la pantalla con un mono con transparencias y muchos brillos

