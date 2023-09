Cuál es la decisión que tomó Julieta Poggio y rompió su corazón: “Los voy a extrañar”

Julieta Poggio concluyó una etapa de su vida que, sin lugar a dudas, recordará con gran afecto. Cinco meses después de haber abandonado la casa de Gran Hermano, anunció que ya no participará en Fuera de Joda, el programa que realizaba por transmisión en línea.

A través de uno de los últimos programas, la rubia compartió sus sentimientos ante la falta de un ingreso económico en su vida, aunque destacó que el sentimiento está más relacionado con las amistades. “Para mí hoy es un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo”, compartió.

Asimismo, no se olvidó de quienes la apoyaron en sus decisiones y, sobretodo, en este momento decisivo: “Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar”. También se dirigió a sus compañeros y les dijo: “. Fue relindo este año con ustedes. Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto”.

Más allá de la pérdida monetaria y de tiempo de calidad con sus amigos en el trabajo, Poggio mantendrá otras propuestas y proyectos de trabajo muy diferentes. Sobre eso, aseguró que seguirá con campañas publicitarias de diferentes productos como indumentaria y accesorios; asimismo, no dejará de lado Coqueluche, la obra que realiza en calle Corrientes.

Julieta Poggio contó cuál es su sueño frustrado: “En otra vida”

La carrera de Julieta, que ya había hecho teatro, cine y televisión, explotó. Ese siempre fue su sueño. Lo contó adentro de la casa de Gran Hermano, ella quería ser actriz y famosa. Julieta contó, además, cómo su mamá la acompañó a cada casting en el que se presentó y cómo la alentó para seguir este camino.

Ahora, en un vivo que hizo junto a su hermana Camila, y que la periodista de espectáculos conocida como La Criti recuperó en sus redes sociales, Juli contó detalles íntimos que la gente quería saber. Y entre sus confesiones, reveló que le hubiese gustado dedicarse al turismo o la hotelería, pero que su sueño frustrado era ser patinadora sobre hielo. “Qué deporte más hermoso, qué elegante”, señaló Poggio y afirmó que “en otra vida” seguramente lo cumpla.

