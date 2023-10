Julieta Poggio llegó tarde a la obra que protagoniza y el público reaccionó de forma impensada

Julieta Poggio llegó tarde el domingo a la función de “Coqueluche”, la obra que dirige José María Muscari y que protagoniza en calle Corrientes. A la hora de comenzar la función, la joven no estaba en el teatro, y sus compañeros debieron salir a hablar con el público para explicarles la situación.

La joven tenía un desfile, previo a la función, pero con su equipo tenían todo organizado y calculado para llegar a tiempo a hacer la obra. Por temas de tránsito, Julieta no llegó a horario para empezar a horario con la obra y generó revuelo en el teatro.

Los actores salieron a hablar con la gente que esperaba en sus butacas a que comience la obra. Tras las explicaciones pertinentes, les dieron la libertad de quedarse a esperar o retirarse, y que les devuelvan el dinero de la entrada que habían abonado para el día de la fecha.

Para sorpresa de Poggio y del elenco, prácticamente todos los asistentes esperaron con mucho respeto a la joven. “No fue una irresponsabilidad, estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrado Lugones, Libertador, estaba todo cerrado”, explicó Juli Poggio en una nota en directo con LAM (AméricaTV) acerca de por qué llegó tarde.

“Estaba en un estado que nunca me querrían ver, llorando desperada. Pero por suerte la gente me esperó, nadie se fue. Se fueron todos con una sonrisa”, contó con una sonrisa en su rostro. Y volvió a destacar: “Nadie, nadie se fue por suerte”.

Asimismo sostuvo: “Estaba todo calculado para que dieran los tiempo, pero no saben lo que era. Me concentré, di lo mejor de mi y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre”, comentó. Sobre la reacción del elenco destacó que no hubo enojos: “Tengo muy buena onda, me entendieron”.

